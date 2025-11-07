苗栗三義黑水虻每日吞1.2公噸廚餘 打造零廢棄循環

三義鄉公所清潔隊自109年起推黑水虻養殖，將廚餘循環處理，打造垃圾到飼料完整系統。（呂麗甄攝）

當廚餘不能再餵豬，龐大的回收量該何去何從？面對這一挑戰，苗栗三義鄉清潔隊自民國109年起開始「昆蟲實驗」，將黑水虻養殖從辦公室小規模試驗，逐步整合至垃圾掩埋場，每日處理1至1.2公噸廚餘，轉化為昆蟲蛋白與有機肥。這套循環經濟系統不僅實現零廢棄，也吸引彰化田中、雲林口湖、南投集集等鄉鎮前來取經，成為全台慢城低碳、永續示範。

當廚餘不能再餵豬，龐大的回收量該何去何從？苗栗三義鄉清潔隊早在民國109年便展現未雨綢繆的決心。為應對非洲豬瘟爆發及隨之而來的廚餘回流壓力，清潔隊啟動了長達5年的「昆蟲實驗」。隊員們從辦公室小規模養殖黑水虻開始，逐步掌握繁殖技巧，並最終將系統整合至垃圾掩埋場，建立完整的廚餘循環處理模式，使政策衝擊不再令基層手忙腳亂。

農業部於10月22日公告禁止廚餘作為飼料後，原本交給養豬戶的廚餘大量回流。清潔隊長黃郁雯表示，「短短10多天內，廚餘量增加約3％，若沒有自己的處理能力，政策一出就會手忙腳亂。」幸虧5年的養殖經驗，清潔隊如今每日可穩定處理1至1.2公噸廚餘，保持系統運作穩定。

黃郁雯坦言，養殖之路並非一帆風順，初期曾面臨專職人力不足、蟲體繁殖受季節影響，以及養殖條件控管與作業流程建立等挑戰。幸而在鄉長與民意代表支持下，隊員得以全力投入。她說，111年獲環境部補助後，養殖量能擴編；112年整合至垃圾掩埋場後，作業集中化，使繁殖效率顯著提升。

三義鄉公所清潔隊長黃郁雯（右）表示，養殖之路並非一帆風順，初期曾面臨專職人力不足、蟲體繁殖受季節影響，以及養殖條件控管與作業流程建立等挑戰。（呂麗甄攝）

隊員黃百謚表示，黑水虻生命周期約45天，是這套循環系統的核心。養殖流程包括卵孵化、幼蟲吞食、蛹化，成蟲再繁殖下一代，確保循環不間斷。關鍵操作是將廚餘破碎後投餵，幼蟲每天可消化自身數倍體重的廚餘，排泄物與殘渣再製成優質有機肥，降低傳統廚餘處理成本與碳排放。

三義鄉長呂明忠表示，黑水虻養殖不只是廚餘處理，更是三義慢城精神與低碳永續的實踐。隊員將製成的有機肥透過回收兌換回饋社區，每年參與人次破千，提高資源回收率，落實「零廢棄、循環再利用」。

三義鄉長呂明忠（中）表示，黑水虻養殖不只是廚餘處理，更展現慢城精神與低碳永續。清潔隊將有機肥回收兌換社區，每年破千人次參與，落實「零廢棄、循環再利用」。（呂麗甄攝）

清潔隊長黃郁雯指出，三義黑水虻循環模式成效卓著，吸引彰化田中、雲林口湖、南投集集等鄉鎮前來觀摩。隊員也曾在苗栗縣112年氣候變遷調適工作坊分享低碳永續經驗，113年6至7月受邀至嘉義縣梅山、民雄鄉交流養殖技術，並協助宜蘭監獄、雲林褒忠鄉及彰化竹塘鄉清潔隊導入黑水虻蟲卵，展現模式示範性與可複製價值。

