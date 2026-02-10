苗栗不只採草莓 從薰衣草花海、童話彩繪小徑到在地美食！山林泡湯好療癒

Photo Credits：dodolive.0101、cat_0503.lyn

冬末春初的苗栗不只有大湖草莓，這座山城藏著無數令人驚艷的浪漫角落。葛瑞絲香草田兩萬株薰衣草綻放，交織成夢幻的紫色地毯；美食愛好者不能錯過仙山仙草的仙草全席，以及清安豆腐街上的各式手工豆腐小吃，感受濃厚的古早氛圍。結束一天行程後入住泰安觀止溫泉會館，在極簡美學中洗去疲憊。來苗栗體驗一場從視覺、味蕾到心靈都徹底放鬆的感官之旅吧！

【苗栗旅遊推薦】

葛瑞絲香草田薰衣草花海

獅潭老街

仙山仙草仙草全席

苗栗大湖草莓園採草莓

清安豆腐街各種豆腐小吃

泰安觀止溫泉會館泡溫泉

葛瑞絲香草田薰衣草花海

廣告 廣告

Photo Credits： newland1104、3more_hi4、cat_0503.lyn

全台最大的香草田就在苗栗頭屋，以純淨水源種植無毒香草，七千坪廣闊的薰衣草田，每年3~5月薰衣草花期盛開形成一片紫色花海，隨風搖曳著浪漫紫色調，散發舒心療癒香氣，如同其花語等待愛情般，等待懂得欣賞的人們到來。以純淨水源培育無毒香草，園區內還有種植 2 千棵澳洲茶樹。園區在薰衣草花期免費開放民眾參觀，並有販售薰衣草提煉精油的沐浴、保養用品。

開放時間：9:30-16:30

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路12鄰156號

交通：：搭乘台鐵至苗栗火車站，從前站轉乘苗栗客運 5801（往頭份支線）或 5802，在「明德站」下車，再步行約 10 分鐘即可抵達紫色薰衣草田。

獅潭老街神秘小徑的童話風彩繪牆

Photo Credits： _fredlin58

獅潭新店老街的神秘小徑真的超隱密，位於苗栗獅潭鄉文化會館對面，知名的獅潭仙山仙草旁邊，入口處吊掛著神秘小徑的牌子，走進巷內滿動漫、可愛彩繪的牆面，瞬間讓人眼睛為之一亮。全長約莫 10公尺，龍貓、哆啦A夢、神隱少女、航海王、冰雪奇緣、小小兵、海綿寶寶、憤怒鳥….等一幅幅生動畫作，迎接到來的旅客。

開放時間：24小時

地址：苗栗縣獅潭鄉新店村98號對面

交通：建議自行開車

仙山仙草仙草全席

Photo Credits：

苗栗獅潭「仙山仙草」是傳承一甲子的客家特色餐館，主打全仙草料理，以天然仙草乾結合客家美食，打造「仙草全席」養生饗宴。特色餐點如外酥內嫩的「炸仙草」、香濃鮮美的「仙草雞湯/定食」、「仙草火鍋」、「仙草水餃」及「仙草冷熱甜點」，多樣化菜色深受遊客喜愛，也是在其他地方鮮少見到。

開放時間：9:30~17:00

地址：苗栗縣獅潭鄉新店62號

交通：建議自行開車

苗栗大湖草莓園採草莓

Photo Credits： rita_1104_、vaselinex_1213 、chou_yc311

冬天到苗栗大湖不採草莓要幹嘛?! 紅豔可愛的草莓，個個垂涎欲滴的模樣讓人愛不釋手，無論是親自享受採果樂趣，或是直接購買一籃籃採好的草莓，還是在田園周邊享用草莓飲品、草莓糕點，都充滿甜滋滋少女般的風味。

清安豆腐街各種豆腐小吃

Photo Credits： sofia262551

苗栗泰安洗水溪與汶水溪匯流，水質特別清澈甘甜，引用其製作豆腐滑嫩柔順，早期有不少豆腐店家集中於此而漸漸形成後來的清安豆腐街，也稱冷水坑老街。現今則成為聚集豆腐料理、客家小食、在地農特產的觀光街道。

地址：苗栗縣泰安鄉

交通：搭乘火車至苗栗站，轉乘新竹客運或苗栗客運往大湖方向至「水尾」站，再換乘公車5662直達。

泰安觀止溫泉會館泡溫泉

Photo Credits：dodolive.0101、yiyitzu、ariel_chen0404

泰安觀止位於泰雅族原住民部落的原始山林，以天然環境變化為主題，融入流水、陽光、森林、岩石、木頭等天然元素，打造擁有豐富人文藝術的渡假溫泉會館。溪畔旁的露天泡湯別具特色，打造遠離城市喧鬧的靜心、養生之地。

地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號 交通：建議自行開車前往

*提供觀眾把握花期，自然景觀受天氣變化影響，本文花況圖片僅供參考。

撰文者/ 韓微微