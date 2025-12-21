苗栗中小企業榮譽指導員協進會會長交接

苗栗縣中小企業榮譽指導員協進會二十一日舉辦新卸任會長交接，縣長鍾東錦肯定榮協會長期扮演政府與民間溝通橋樑的關鍵角色，是縣府推動產業政策的重要夥伴，他感謝卸任會長黎修宏的貢獻，也期許新任會長翟清楠帶領協會持續深耕在地，協助中小企業轉型升級。

苗栗縣中小企業榮譽指導員協進會素以服務能量深厚著稱，是國內「企業服務志工績優獎項」的常客。協會目前於苗栗縣政府設立「工商諮詢服務台」，由專業志工提供各類政府資源、輔導計畫諮詢。由於志工團隊提供的服務溫馨且實質，許多受惠業者感念在心，紛紛以自身專業回饋，加入榮指員志工行列，展現「企業幫企業」的共好精神，協助中小企業強化「生產、銷售、人才、研發、財務、數位」六大經營核心。

面對全球經貿新局，榮協會近年來服務範疇更進一步擴大，特別針對「淨零碳排」及「AI數位轉型」等國家重點政策加強宣導，致力於提升苗栗產業的國際競爭力，並持續為家鄉創造更多就業機會。榮協會昨天在范頭家新港宴會廳舉辦第二十八、二十九屆會長暨新任幹部交接佈達，在經濟部中小及新創企業署中區服務處主任曾煥住監交下，由卸任會長黎修宏正式交棒給新任會長翟清楠。

縣長鍾東錦、縣府工商發展處長詹彩蘋、行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富、財團法人中小企業信用保證基金董事長魏明谷、對外貿易發展協會新竹辦事處主任李孟娟，以及全國十縣市榮譽指導員企業志工共二二位代表上午到場觀禮。

縣長鍾東錦頒發卸任會長及幹部感謝狀和紀念品，並頒贈新任會長恭賀狀。鍾東錦感謝卸任會長黎修宏的貢獻，也期許新任會長翟清楠帶領協會持續深耕在地，協助中小企業轉型升級（見圖）。

新任會長翟清楠指出，接下印信是責任的開始，未來將秉持傳承精神，帶領志工團隊深入全縣各個角落，讓每一位有需求的企業主都能精準對接政府資源。他說，凡有政府資源需求、經營管理諮詢或企業服務需求者，歡迎洽詢榮協會，將提供專人服務，諮詢專線： 037-559950。