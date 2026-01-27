苗栗中小學聯運點燃聖火 1439名小將同場競技

▲苗栗縣115年中小學運動會點燃聖火。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】「苗栗縣115年度中小學聯合運動會」今(27)日於苗栗縣立體育場舉行開幕式，縣長鍾東錦表示，縣府將持續落實體育扎根計畫，補助優秀選手及團隊培訓經費，並補充成長中需要的營養給選手，讓每位選手都持續發光發熱、綻放光芒，為苗栗、為台灣爭光。

▲苗栗縣115年中小學運動會，大同高中跳高國手劉子渝挑戰1米62跳高高度。

「苗栗縣115年度中小學聯合運動會」於1月27日至30日為期4天，在苗栗縣立體育場舉行，本次賽事參賽選手共1,439名，角逐田賽9項、徑賽20項及混合運動等各項競賽；本次運動會也藉由公平的競爭選拔，找出優秀選手代表苗栗縣參加4月全國中等學校運動會及5月全國小學田徑錦標賽。

今天的運動會開幕邀請縣長鍾東錦、18鄉鎮市長、議員、各參賽學校校長等共同為選手加油，現場邀請啦啦隊開場表演，並由建功國小舞蹈班6年級同學引領會旗進場，賽會聖火代表由114年度全國中等學校運動會國男組田徑100公尺金牌-大同高中陳岳琳，及國女組田徑400公尺跨欄金牌-竹南國中莫宥芩共同點燃大會聖火，並由高女組田徑400公尺跨欄銀牌-大同高中林巧鈴代表運動員宣誓後，正式揭開為期4天的賽程。

教育處表示，114年度全縣中小學聯合運動會，共計有16項30人次破大會紀錄，期待本次運動會選手們突破以往，創造佳績。縣府將持續落實體育扎根計畫及推動防護深耕計畫，積極培訓各項體育團隊，透過「苗栗縣公私立高級中等以下學校優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」及運動部基層選手訓練站計畫，持續補助優秀選手及團隊培訓經費，以求強化本縣運動三級制發展。

縣長鍾東錦感謝多家企業長期支助縣內體育項目，縣府為培養更多優秀運動員，已啟動優秀運動團隊企業認養計畫，目前已有多家企業積極響應；政府資源有限，民間能量無窮，藉由企業認養學校體育績優團隊，讓苗栗子弟在運動場上能賣力揮灑、創造佳績。縣長也鼓勵選手們繼續為自己創造紀錄，更勉勵縣內各級學校持續培育更多優秀運動選手，為苗栗重回運動大縣的榮光努力。