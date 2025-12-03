苗栗中平大橋段管線又出包 修好一天又爆管

大量的自來水像瀑布一樣不斷噴出。（圖／東森新聞）





苗栗銅鑼鄉中平大橋下方的水管又爆管，大量的自來水像瀑布一樣不斷噴出，誇張的是，這管線在前天（1號）的時候才修復，結果今天（3號）中午又再度爆管。

民眾行經苗栗銅鑼中平大橋，看到水直接從橋墩處噴了出來，而且水壓不小，像是噴泉一樣。

記者vs.銅鑼鄉民代表徐裕逢：「（那原本是噴多高），原本比前天又小一點點。」

原來不是那個排水系統有問題，而是自來水管線又爆了，有民眾看到馬上通知當地的鄉民代表。

銅鑼鄉民代表徐裕逢：「（涵洞）水比較深，我們車子過不了，調頭時發現，並沒有下雨，車子防護玻璃有水，發現這邊又漏水了。」

沒下大雨卻噴大水，而且從橋邊噴出大量水花，水量多到像是瀑布一樣，最離譜的是，這條管線才剛修好一天，結果又爆管。

自來水第三區管理處副處長徐玟玲：「橋墩那邊類似防震的，那個管材可繞管管材沒有，我們用別的方式去鎖，現在那可能鎖的沒有鎖好。」

這管線是鯉魚潭水庫，供應銅鑼鄉中平村和公館鄉的自來水主要幹管，鄉民代表第一時間向台水反映，台水回覆管線修復通水後，怕管內水壓過大，有進行放水減壓，再次確認後才改口說，是防震管材沒鎖好，還要再重新用伸縮拉管去鎖，而這直徑40公分的過橋管，像噴泉狂瀉，已造成部分地區用水受到影響，而台水將儘速派員修復。

