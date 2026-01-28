即時中心／黃于庭報導

台中市政府日前接獲通報，豐原地區有雞場雞隻大量死亡，經動保處派員訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，證實為禽流感病毒陽性。想不到，苗栗縣也傳出，後龍鎮外埔大排水溝遭惡意丟棄雞屍235隻，經檢驗後也確診H5N1亞型高病原性禽流感。苗栗縣府與警方循線追查並已掌握行為人，初步指向台中地區的養禽場。

動防所指出，26日接獲民眾通報後，第一時間即啟動防疫應變機制，完成包括現場清點指定化製清運、採樣送驗及擴大清消周邊全面消毒等處置措施；27日接續針對周邊3公里內10場養禽場進行健康訪視，結果雞隻健康狀況良好。

同時，動防所同步協助場區周邊消毒，輔導業者加強場區及車輛消毒，落實自主防疫與生物安全管理；28日繼續完成3公里內養禽場採樣送檢。

苗栗後龍棄置雞屍檢出H5N1，縣府重罰100萬。（圖／苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府表示，非法棄置病死禽隻已涉嫌違反《動物傳染病防治條例》第 12 條規定，循線追查並已掌握行為人，初步指向台中地區的養禽場，已密切與台中相關單位聯繫中。

縣長鍾東錦得知不肖業者無視法規棄置病死雞隻，漠視防疫工作並挑戰公權力，立即指示業務主管單位依法徹查行為人身分，並依相關法規處以最高100萬元罰鍰，從嚴辦理、絕不寬貸，以確保防疫體系完整與公共安全。

原文出處：快新聞／苗栗也出事了！235隻死雞丟棄大排 「確診禽流感」源頭曝光

