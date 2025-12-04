苗栗也要發「城市幣」！ 明年中登場、能消費也能做政策任務

苗栗縣議會總質詢，4日議員葉忠倫質詢建議縣府是否可以比照新北市、台東縣等縣市發行城市幣。（圖／中國時報謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，4日議員葉忠倫質詢建議縣府是否可以比照新北市、台東縣等縣市發行城市幣，並與其它縣市聯手交換，促進經濟觀光發展。另外，葉忠倫並公開支持苗栗縣長鍾東錦的「人本通學步道政策」。縣府行政處長許淑娥答詢表示，縣府已從去年就做相關規畫，明年中應會正式發行。苗栗縣長鍾東錦則表示，對的政策他會堅持做到底，就像當時重新規畫打造中央路時，罵的人一堆，等到做好了，大家享受了，聲音就沒了。

由於議員葉忠倫已經表態要投入明年竹南鎮長選舉，所以葉忠倫4日上午的總質詢吸引許多媒體關注。葉忠倫在總質詢中建議縣府，是否可以比照新北市、台東縣等縣市發行城市幣？不僅可以促進地方數位資訊的社會治理，還可促進地方消費能力。

縣府行政處長許淑娥答詢表示，縣長鍾東錦很重視智慧城市推動，縣府從去年就開始規劃了數位點數，也就是城市幣，縣府有做了一個方案，包括縣府未來政策宣導，會結合數位宣傳方式，建置一個平台，平台會推任務給點數，用來取代傳統方式，參與的民眾拿到了點數，就可以去選擇他想要的宣傳品，也就是到縣府特約店家去兌換。

許淑娥指出，縣府會由秘書長召集各局處召開協調會議，研討未來點數如何發出，由各局處自行選擇辦活動的時候，可以用什麼樣的方式，來跟鄉親做互動，然後由鄉親拿到點數，然後到特約店家消費，比如是農會的社區小鋪等。未來也期望能與與其它縣市聯營通用，像新北市的點數就會很多，我當然希望把他們的點數吸過來，到苗栗縣來消費

葉忠倫並對縣長鍾東錦堅持做下去的人本通學步道，表達全力支持，葉忠倫表示，縣長不只一次出來講要挺人本通學步道，他覺得會給地方民意代表一個非常大的底氣，可以去跟民眾做溝通。有時候民眾情緒是非常不理性，不是在討論事情，就是覺得個人的權益受損，民眾不是想整個城市怎麼規劃、治理，真的是雞同鴨講，有時候民意代表可能會卡在中間，他是絕對挺人本通學步道的建置，只是要用什麼方式來跟民眾溝通？

鍾東錦答詢表示，人本交通及學生通學步道，事關學生上下課的安全，他個人看法，路本來就有大小，其實只是習慣，只是習慣去改變，當時苗栗市先做時，其實議員楊明燁、許櫻萍2人反對，一起到辦公室來跟他談，他肯定議員是站在溝通的立場，幫縣府跟鄉親溝通，現在苗栗市建置的差不多了，現在已沒有反對的聲音了，頭份市中央路要重新規畫打造時，周邊的居民是罵翻天了，現在做好了，大家都知道比以前好，反對聲音自然就沒了。

鍾東錦說，他覺得通學步道、學生的行很重要，一般馬路路口行人很多的地方也很重要，所有的人都會是行人，就像他這幾天晚上跟老婆2人手牽手一起去買東西，走在中央路上逛一逛，他覺得很舒服，他們也變行人，有時可能是開車，有時也可能是行人，每個人的角色會互換，我們應該要互相體諒喔。

鍾東錦指出，當然有些像是騎樓，可能會影響一部分人的權益，但如果換位思考，贊助了行人的權利，他認為該做的還是要做。至於學校的退縮，學校該退、可以退縮，就要退縮，學校把土地縮回來一點，那怕要增加一部分費用，他相信中央也會負擔的喔，如果需要縣府搭配，他個人也願意，讓我們竹南鎮頭份市行人比較多，人口比較密集的地方，有一個讓行人安全的走路空間。

