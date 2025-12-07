苗栗亂丟垃圾包被拍最高罰1.2萬 環保局鼓勵全民檢舉拿獎金

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市民族路段近來出現家戶垃圾包堆頭，公所4日增設移動式監視器，隔天隨即抓到1人亂丟，依法最高可開罰1萬2000元。苗栗縣環保局表示，各鄉鎮市常見家戶垃圾包堆頭，破壞市容及環境衛生，縣內檢舉獎金50%，每件最高可獲3000元，鼓勵縣民朋友發揮正義感並勇於檢舉，共同維護環境品質守護「乾淨家園」。

苗栗市公所盤點街頭亂丟垃圾包堆頭地點，陸續增設移動式監視器，近期接獲反映民族路段冒出，於4日設置移動式監視器，隔天一早6點多就錄下一人騎機車來丟垃圾包。公所表示，經查證無誤將依廢棄物清理法開罰，處以1200元至6000元罰鍰；若袋內還有未分類垃圾，再加罰1200元至6000元，最高可罰1萬2000元。

廣告 廣告

市公所表示，苗栗市實施垃圾不落地政策行之有年，針對部分民眾因為工作或生活作息，無法配合於夜間垃圾車輛到達住家時間，丟遞垃圾等問題，也規劃苗南、苗北、苗西設置垃圾車定點定時丟棄點，請民眾配合。

此外，環保局表示，各鄉鎮市常見家戶垃圾包堆頭，破壞市容及環境衛生，縣府也修正民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法，提高檢舉獎金，其中家戶垃圾包從實收罰鍰之10%，提高為50%，並於去年底實施。依《廢棄物清理法》可處1200元以上6000元以下罰鍰，每件最高可獲3000元獎金，稅後2400元。

環保局統計今年1到10月，受理亂丟家戶垃圾包成立164件，其中公所舉報133件、派出所1件，民眾檢舉30件。惟公部門本具環境維護之義務與職責，環保局鼓勵縣民朋友發揮正義感並勇於檢舉，共同維護環境品質守護「乾淨家園」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高雄美術比賽學生作品遭判抄襲 一查得獎作品更吃驚

錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆

名醫「柚子醫師」女兒遭同學踹頭重傷住院 北市教育局回應了

好天氣倒數! 下週2波冷空氣報到 強度直逼「冷氣團」時間曝

