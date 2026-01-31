苗栗亂倒日增 過半營建混合物

苗栗縣轄內近期查獲非法棄置多因事業委託無照清運，環保局提醒，應確認受託業者合法資格並善盡管理責任，違者恐面臨重罰與刑事責任。（呂麗甄攝）

苗栗縣近年非法棄置頻傳，112至114年累計206件，多為營建混合物，與事業委託無照業者棄置有關。縣府環保局長陳華盛呼籲，事業務必確認受託者合法性，並善盡管理與查核責任，以保護環境避免觸法。

苗栗縣近年非法棄置廢棄物案件攀升，環保局統計，112年42件、113年86件、114年78件，3年累計達206件。遭棄置廢棄物以營建混合物占比約6成最多，其次為廢木材、廢塑膠及廢石棉瓦，棄置地點多集中於山坡地、農地及偏僻空地，不僅影響環境景觀，也衍生汙染疑慮。

環保局指出，案件多因事業委託無照業者，部分為節省成本或貪圖方便，廢棄物遭任意傾倒。依《廢棄物清理法》規定，未經許可或違規清理者，可處5年以下徒刑及1500萬元以下罰鍰。

環保局表示，若受託業者非法棄置造成汙染，主管機關可限期清理，未改善將代為清理並追償費用。委託事業須確認資格並掌握流向，否則要連帶負責，明知違法仍委託者恐涉刑責，土地所有人或管理人可能被追究。

非法棄置對環境衝擊影響長遠，營建及有害廢棄物可能滲入土壤與地下水，影響農地與飲用水安全。棄置於林地、河道也會破壞生態棲地與水質，後續整治耗時費力，社會成本高昂。為強化防制作為，環境部已預告修法提高刑責，縣府並導入GPS、電子圍籬與智慧監控設備，加強廢棄物流向追蹤與熱區查緝。

環保局長陳華盛呼籲，事業委託廢棄物清理須確認業者合法、簽約並落實查核，民眾若發現可疑棄置可隨時通報。