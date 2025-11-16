苗栗人人犬舍第一批7歲齡以上85隻品種狗 19日開放認養

苗栗動防所19日下午開放認領85隻品種犬，認養民眾不要錯過。（圖：動防所臉書）

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養及剪除聲帶，引發保育團體的重視。縣政府在查核後沒入273隻品種犬，動物保護防疫所16日晚間公布，第一批85隻7歲以上的狗狗，將於19日下午1點在動物保護教育園區開放民眾認養。

苗栗動防所第一批85隻品種犬開放民眾認養，後續仍有兩批將開放認養。（圖：動防所提供）

動防所16日晚間在臉書粉絲頁公布「人人犬舍入苗收的第一波萌狗認養！毛孩們在等牠們的命定主人」，第一批共85隻品種犬，已絕育、植入晶片，完成注射狂犬病及10合1疫苗，將於19日下午1點在收容所開放認養及抽籤，粉專每隻都有照片連結，點選進去即可填寫表單登記申請，若同一隻有2名以上想認養，將會抽籤決定。

動防所提醒認養前，請務必評估生活作息是否能照顧犬隻、家庭是否支持、是否能做到「領養＝終養、不離不棄」，及認養前務必先至園區與犬隻互動、評估適配度，認領養必須自備項圈牽繩、運送提籠。

動防所指出，人人犬舍沒入273隻品種犬，第一批11月7日入苗收，85隻7歲齡以上品種犬照護觀察，13日絕育，11月19日公開領養；第二批11月14日入苗收，6歲齡以下品種犬173隻照護觀察中，將盡快安排獸醫師絕育手術，待傷口癒合後分次公開領養。

至於第一批、第二批與273隻差異的15隻，是因14日外縣市載回途中往生6隻，將送台大獸醫法醫鑒定，9隻於原協助已被領養，將聯繫列管追蹤關懷。（彭清仁報導）