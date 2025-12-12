苗栗人人犬舍非法繁殖 萬老師曝「謝姓獸醫確定法辦」喊遲來的正義

【緯來新聞網】苗栗縣公館鄉「人人犬舍」的私人繁殖場所，近日被揭發涉嫌非法繁殖、犬隻數量超額飼養以及進行聲帶切除等行為，引發社會譁然。縣政府目前已依法沒收273隻品種犬，曾出演麻辣鮮師「萬老師」一角走紅的郭昱晴今（12日）表示，涉及人人犬舍爭議的謝姓獸醫師目前已確定將依法處理，並形容這是「遲來的正義」。

苗栗人人犬舍非法繁殖。（圖／苗栗動保所）

藝人潘慧如於上月18日參加一場寵物營養品發表會時表示，她與另一位演員米可白已委託動保團體接手照顧部分犬隻，初步將領養14至16隻犬，並將為牠們籌措醫療經費，後續也會協助尋找適合的家庭送養。



郭昱晴透過社群平台分享兩起動物保護相關事件的最新進展。她提到，涉及人人犬舍爭議的謝姓獸醫師目前已確定將依法處理，並形容這是「遲來的正義」。



此外，郭昱晴也提及另一件引起輿論憤怒的虐狗事件。台北市中山區一名飲料店詹姓業者，日前上傳自己虐待家中老年柯基犬的影片，引起廣泛關注。郭指出，她已向台北市動保處舉報此案，動保處也證實已立案調查。



目前那隻柯基犬已由詹男的前同居人帶離現場，暫時安置於寵物旅館，對方認為詹男情緒狀況不穩，因此先行介入協助。台北市動保處也計畫派員前往寵物旅館，進一步評估犬隻的健康狀況是否需要就醫。



至於詹姓業者先前飼養的一隻貓咪，郭昱晴則表示，兩人在分居時已協議一人負責狗、一人照顧貓，因此該貓由前同居人持有，無須擔心其安全。郭最後強調，她曾親自造訪這家飲料店，也見過影片中的那隻老柯基，並承諾將持續關注事件進展。

