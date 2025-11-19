苗栗人人犬舍首波20犬隻開放認養 鍾東錦宣布蓋寵物陽光樂園

人人犬舍首波20隻犬隻19日開放認養。（圖：縣府提供）

苗栗縣人人犬舍剪除犬隻聲帶違法繁殖事件，引起社會各界關注和譴責，動防所長為此也遭拔官！縣府後續作為也遭質疑把狗狗「換地方繁殖、繼續被利用」，縣府已緊急將所有犬隻轉回安置，今天（19日）下午也辦理「人人犬舍」首波20隻品種犬認養，為狗兒找一個溫暖的家。縣長鍾東錦宣布將增設「寵物陽光樂園」，避免毛小孩孤獨老死籠中。

苗栗「人人犬舍」爆發近300隻狗狗約9成被剪除聲帶，但縣府僅收容85隻7歲以上犬隻，另188隻移至其他犬舍收容，不僅被縣議員陳光軒質疑恐淪為再度成為繁殖、販賣的產品，也引發藝人「米可白」及不少網友砲轟苗縣府冷漠處理，要求鍾東錦出來面對。

鍾東錦和動保防疫所都對外說明，礙於苗栗動物收容中心犬舍數量，無法全數容納，188隻狗兒是轉介送往擁有許可的特定寵物業者，非繁殖場。但因轉介前未依規定結紮，加上輿論壓力不斷，動防所又緊急將全數狗兒轉回收容中心安置。縣府也就未完全依法行政的怠惰行為祭出懲處，把原動物保護防疫所長拔官降調為專員。

縣府規劃將第一批收容的85隻7歲以上品種狗開放認養，首波20隻於今日下午1點辦理，後續再分批開放認養，為狗兒找一個溫暖的家。

縣長鍾東錦也宣布，縣府決定在苗栗動保所周邊增設「寵物陽光樂園」，讓留在收容所的毛孩們，可以走出犬籠，在草地上盡情奔跑，可以看見陽光，避免孤獨老死籠中。鍾東錦也會發動自己親友「以領養代替購買」，並呼籲愛護毛孩子的朋友們，一起發揮愛心到苗栗動保所來認養。（彭清仁報導）