苗栗以北「明晨低溫估剩12度」 下週連續濕冷5天

今秋最強冷空氣將趨緩，但20日最低溫仍可能只有12度左右，白天溫度有望回升，中南部則需注意日夜溫差大，本週末可能進一步回溫，24日起回歸低溫、有雨天氣。

目前這波東北季風影響趨緩，下週末增強時又會在北東帶來降雨。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員賴欣國表示，雖東北季風持續影響，不過20日起強度略減，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區皆有雨勢，且桃園以北和台東、恆春可能有零星短暫雨，其他地區較偏多雲天氣。

後續有中層水氣在21日移入台灣，屆時新竹以南的山區將有零星雨勢，基隆北海岸和東北部、大台北山區22日至23日也有短暫雨，東部、東南部、恆春為零星雨，其他地區則是多雲到晴。

另1波東北季風預計在24日起轉強，且水氣變多，影響時間可能到28日，期間桃園以北、東半部、恆春一帶有局部降雨，包含基隆北海岸、東北部、大台北山區有短暫雨，以及東南部和恆春的零星短暫雨。不過25日至26日水氣將有些許減少，基隆北海岸、東半部轉局部短暫雨，大台北山區、恆春轉零星降雨，至於其他地區都是多雲到晴。

此外，賴欣國提醒，台南以北與基隆北海岸、恆春、離島地區在19日至20日可能出現平均風力8級、陣風10級，前述地區的民眾要多加留意。

本週末白天最高溫將回升到30度，同時需留意日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化方面，因東北季風減弱，20日至21日西半部清晨低溫僅15度至16度，東半部為17度至18度，白天起略回溫，北部及東北部、東半部高溫約22度，中南部可達25度至27度。

另據氣象專家吳德榮分析，這波冷空氣偏強，且台北氣象站19日已降到16度，預估20日清晨苗栗以北的平地低溫還會跌到12度左右。

氣象署指出，本週末東北季風仍較弱，各地白天有望回溫到26度至30度。24日起至29日主要是北部和東北部地區降溫，白天落在23度至25度，中南部維持25度至29度，而早晚低溫為17度至20度。

