苗栗休旅車大翻覆駕駛天窗逃生！彰化市庇護島第13次被撞
苗栗市文發路與中油公司探採研究所路口21日下午3時20分許發生一起單車自撞翻覆事故。根據苗栗警分局調查，56歲江姓男子獨自駕駛休旅車由文發路北往南直行，當時正值路口號誌轉換綠燈，前方車陣緩慢起步。江男隨車陣前進時，原應略為偏移往左行駛，卻疑似恍神導致車輛繼續直線行駛，擦撞邊坡後側翻滑行，最終撞上號誌桿才停止。
事故發生後，文山派出所員警立即到場協助管制疏導交通。江姓駕駛在車輛翻覆後，迅速開啟天窗自行爬出脫困，幸運未受任何傷害。警方現場檢測確認駕駛無飲酒情形，詳細肇事原因仍在調查釐清中。
無獨有偶，彰化市彰南路2段與512巷口18日下午4時25分也發生一起離譜的交通事故。一輛黑色休旅車在路口準備左轉時，整輛車竟開上路中央的行人庇護島，強大撞擊力不僅讓車身劇烈顛簸，更直接將島上的交通標誌桿撞歪撞壞。
路口監視器完整記錄下這起事故過程。令人詫異的是，休旅車在撞擊後並未停下查看，反而搖搖晃晃地繼續駛離現場。警方主動調閱監視器畫面，確認肇事者為一名約40歲男性車主，隨即通知其到案說明。
該名駕駛向警方表示，當時以為只是壓到東西，並未意識到已經撞壞公物構成事故。然而其行為已違反道路交通管理處罰條例第62條規定，警方將依法開出1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。
值得關注的是，彰化這處庇護島自設立以來已遭車輛撞擊13次，成為名副其實的事故熱點。許多用路人認為，除駕駛疏忽因素外，該路口車道引導線設計及庇護島位置與醒目度可能存在改善空間。
警方呼籲所有駕駛人，行車務必全神貫注，隨時注意車前路況，行經路口時應減速慢行，確保自身與其他用路人的生命財產安全。
