苗栗信德國小公辦民營契約期滿 回歸縣府接手

苗栗縣頭份市信德國小委託財團法人臺灣光罩慈善基金會推動公辦民營實驗教育，行政契約將於115年7月31日屆滿，經縣府、基金會及學校三方充分溝通評估，決定期滿後不再續約，學校將回歸一般體制由縣府接手後續規劃。



苗栗縣政府表示，信德國小自 112 年起與基金會合作推動實驗教育，雙方在課程創新與教育實踐上累積了豐碩經驗。隨著首階段委託任務圓滿達成，基金會與學校在總結辦學成果後，決定將教育能量回歸校園體制，於115年7月 31 日契約期滿後回歸一般體制的共識。希望在既有的實驗教育基礎上，進一步鞏固課程的延續性與穩定度，為孩子營造一個既具備創新思維、又能穩步成長的學習環境。

苗栗縣政府特別強調，縣府將作為學校最強大的後盾，全力協助軟硬體資源到位，確保每位學生的學習歷程完整延續，校園活動與教學維持正常運作，讓學校在穩健中持續成長。

苗栗縣政府相信，信德國小將帶著這份寶貴經驗，持續優化校園環境與教學資源。而縣府後續將派遣專案人員入校協助，確保行政與教學銜接過程順暢。



