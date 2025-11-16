苗栗傳虐童案社工失能？ 縣府澄清：非事實、勿散佈 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

社群媒體近日流傳「苗縣某小一女童遭繼母施虐、社工失能未處理」等指控，苗栗縣政府昨（15）深夜緊急澄清，該案7月已介入查證，並啟動處遇相關機制，絕無「社工失能」情事，強調謠傳內容失真、誇張並與事實不符，基於保護兒少，特此立即嚴正澄清，以阻止錯假訊息造成社會恐慌及個案家庭二度傷害，也呼籲勿再散播錯假訊息以免觸法及造成兒少二度傷害。

苗栗縣政府社會處表示，7月接獲此案後，立即啟動社福中心、保護社工及教育單位共同介入，並持續家訪、關懷與風險評估。後再接獲訊息後，縣府也第一時間派員前往案家查證，縣府強調，先前追蹤期間，雖確認家庭教養壓力較高，惟並無立即危險或外界所稱之嚴重虐打情況。但社工考量家屬情緒不穩、教養方式不足，為保障兒童安全，已依法立即啟動安置措施並提供後續支持。

社會處強調，社群貼文指出案主受到嚴重虐待，與事實不符，另案主亦無深夜在外遊盪之情，係因案主與照顧者在生活照顧上議題的衝突，導致案家屬有情緒問題，後續經協調友人協助照顧一晚，並無在警局過夜的狀況。

至於遭指「社工失能」的部分，社會處澄清，社工依法執行風險評估、密集訪視、家庭功能連結、親職輔導、學校合作等服務，完全不是網路所稱之消極或放任；且所有處遇均依法、依專業、依評估進行。社會處補充，兒少保護處遇決策需建立在專業判斷與風險評估，不可能因片段影像或未經查證的留言就任意做出判斷。

社會處強烈呼籲民眾，立即停止散播未經查證的內容，以避免對兒少造成二度傷害，且社群平台出現足以辨識個案的資訊，已對兒童與家庭造成傷害，不但違反兒權法，更影響社工專業執行。民眾若持續轉傳、不實渲染或自行剪輯片段，除嚴重傷害兒少身心健康，也可能涉及法律責任。

縣議員曾玟學今（16）表示，他稍早接獲苗栗兒童收到暴力對待之事件，第一時間與社會處聯絡釐清後，現在已做出處置。他強調，社會處已為孩子進行安置，後續會持續追蹤家庭狀況，提供資源及輔導，最終目標還是希望改善家庭親職教養能力，給予各方面的支持。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

