苗栗傾倒毒液案外案 土地棄置廢玻璃鉛超標84倍

稽查人員從太空包中撿拾破碎的玻璃採樣，苗栗縣苑裡鎮順天段一處土地，遭人非法堆置1800公噸有毒的廢玻璃，內含傳統電視CRT映像管的面板以及搓磨後的粉屑，附近民眾覺得相當困擾。

附近民眾李先生表示，「主要是廢玻璃，它那個太空包有破掉之後，就會有一些跑到我們這邊來。」

整起案件起於檢警環專案小組在2022年，查獲台中清水農地遭傾倒廢酸洗液，循線發現苗栗苑裡這塊由魏姓民眾承租的土地也遭傾倒，溯源查出案外案，現場還棄置了廢玻璃、廢塑膠與集塵灰，其中廢玻璃經毒性特性溶出程序，檢出重金屬鉛超標84倍。

環境部環管署中區環管中心主任葉迺群說明，「裡面鉛的濃度，我們用溶出實驗去做一個實驗，它的濃度都超過我們的標準最高有達到80幾倍，所以這個部分判定為有害事業廢棄物，這是非常明確的。」

警方今（2025）年初發動搜索，台中地檢署近期偵結，將涉案的清除公司張姓負責人等5人與另外2間應回收廢棄物處理業公司提起公訴，並沒收犯罪不法所得576萬多元。

至於廢塑膠、廢集塵灰涉及16家公司因坦承犯行且清除完畢，獲得緩起訴。

環管署表示，該土地已被苗栗縣府列為整治場址，若有粉屑紛飛撞況，建議附近民眾保持距離，外出戴口罩以免危害健康。

