苗栗優質大閘蟹評鑑 吳克豐讓蟹吃好吃飽奪特等獎

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣政府輔導養殖大閘蟹，今天舉辦評鑑競賽，由銅鑼鄉蟹農吳克豐奪得「特等獎」，他分享養殖經驗說，養蟹如同養小孩要讓牠們吃好、吃飽，細心餵養、水質管理都很重要。

曾是工程師的吳克豐返鄉養殖大閘蟹已有12年，過去幾屆評鑑競賽有過多次獲獎記錄，曾以0.2分之差與特等獎失之交臂，今天評鑑結果揭曉時，他一度興奮高喊「終於輪到我了」。

吳克豐告訴中央社，養大閘蟹除了基本的水質、環境管理，最重要是認真餵養，他說，大閘蟹若吃不飽容易互相攻擊，影響存活率，因此不論颳風下雨都得定時餵食；此外，在專用飼料之外，也會添加南瓜等天然食物營養，讓大閘蟹蟹膏更為飽滿、肉質更鮮甜，總之就是「讓蟹吃飽、吃好」，如同養小孩一樣，要細心呵護。

苗栗縣政府農業處自民國100年起輔導蟹農養殖大閘蟹，從蟹苗引進、飼料抽檢、水質管控、藥物殘留檢驗等環節嚴格把關，打響「苗栗優質大閘蟹」品牌，今天在苑裡鎮漁香園餐廳舉辦年度優質大閘蟹評鑑競賽，共有26點參賽，評審依每隻大閘蟹身形、香氣、口感進行「盲評」，除由吳克豐拿下「特等獎」，另評選出6名頭等及6名優等獎。

苗栗縣長鍾東錦到場頒獎表示，他曾到對岸參訪過大閘蟹的養殖，認為苗栗的環境、水質、氣溫條件不輸給對方，很適合發展養殖業，他也請縣府農業處協助蟹農們擴大養殖面積，才能達到經濟規模，提高蟹農們的收益。

鍾東錦說，苗栗優質大閘蟹品質有口皆碑，目前正值秋蟹肥美季節，歡迎民眾到苗栗品嘗優質大閘蟹的好滋味。（編輯：林恕暉）1141105