苗栗元宵𪹚龍邁入28年 社區參與扎根在地

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗市元宵𪹚龍活動今年將邁入第28年，市公所邀請社區共同參與糊龍、製龍，今天展現成果，並宣告一年一度文化盛事將於25日至3月5日熱鬧登場。

苗栗市公所今天在嘉盛嘉新活動中心舉辦「2026苗栗𪹚龍系列活動」宣傳記者會，展示各社區精心製作的九尾龍。其中，上苗里與在地糊龍師張勝傑攜手打造象徵五福臨門的五行龍，希望為人們帶來好運與福氣，成為現場亮點。

苗栗𪹚龍活動今年邁入第28年，成為台灣元宵節具代表性的民俗盛事之一。記者會中，各社區祥龍齊聚，苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰及多名民代、里長共同宣告年度𪹚龍盛事啟動。

余文忠表示，𪹚龍是苗栗客家文化中極具代表性的年節民俗，象徵驅邪納吉、迎福避凶。從糊龍到舞龍的過程，不僅能強健體魄，更凝聚社區情感、促進世代交流，讓傳統文化持續在苗栗扎根、發光。

邱俐俐表示，今年市公所持續邀請社區參與糊龍，讓長者與孩子一起糊龍、一起舞龍，讓文化真正進到記憶裡，而不只是表演，成為更有文化底蘊、節氣更濃厚的文化盛事，縣府會持續與地方合作，支持客庄文化向下扎根。

苗栗市公所指出，「2026苗栗𪹚龍系列活動」將於25日在苗栗市玉清宮舉辦「祥龍點睛」、「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」；27日於苗栗市經國路河濱公園舉辦「踩街嘉年華」；28日重頭戲「𪹚龍之夜」於經國路河濱公園登場；3月5日在苗栗西山聖帝廟舉辦「化龍返天」儀式。（編輯：黃世雅）1150203