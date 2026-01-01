苗栗元旦升旗逾千人齊聚 鍾東錦盼朝野和解

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣政府今天在府前廣場舉辦「115年元旦升旗典禮」，吸引來自18鄉鎮市逾千名民眾共同參與，縣長鍾東錦表示，新的一年盼能夠朝野和解，讓所有政策「定調」，地方政府行政才能更加順暢。

苗栗縣政府以「馬年旗開旺，苗栗願景亮」作為民國115年元旦升旗主軸，期盼縣政在新年度將持續奔馳向前、開啟全新願景，而睽違3年的升旗典禮再度回到縣府廣場舉辦，清晨就湧入超過千人熱烈參與，全場齊唱國歌，氣氛溫馨盛大，象徵團結一致、迎向新局。

苗栗縣政府今年同樣規劃摸彩活動，獎項包括iPhone 17 256G、大尺寸智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等優質禮品，另加碼多件生活實用摸彩品，讓民眾新年一早就能帶回滿滿好運。此外，到場民眾皆可免費領取限量發送的國旗帽與小國旗。

鍾東錦受訪時表示，看到眾多鄉親出席「非常振奮」，並喊話，希望在新的一年中央能夠朝野和解、與民眾息息相關的政策與方向能夠定調，讓基層縣市政府和鄉鎮市公所的行政能夠運作順暢。由於苗栗資源較為不足，除了請2名縣籍立委協助爭取，更希望中央各部會能給予更多支持，尤其縣內學校場館多已老舊，只能請行政院、教育部支持，讓教育建設向下扎根。

談及中央重大產業政策，鍾東錦表示，總統賴清德提出的桃竹苗大矽谷計劃，也希望可以盡快落實，並強調「苗栗準備好了」。未來在水電供給上，已經著手與中央配合天花湖水庫的規劃興設，通霄電廠的設施也逐步更新中。他相信在AI廊帶的城市願景中，苗栗不會缺席，將帶來更多的就業機會，苗栗將是一個「宜居、宜遊」的幸福城市。（編輯：黃世雅）1150101