苗栗元旦升旗 以「馬年旗開旺，苗栗願景亮」為主軸

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣政府一日清晨，睽違三年再度回到縣府第一辦公大樓前廣場，舉辦「一一五年苗栗縣元旦升旗典禮」，今年典禮以「馬年旗開旺，苗栗願景亮」為主軸，象徵縣政在新年度持續奔馳向前、開啟全新願景。

今年典禮的另一大亮點是「超豪華摸彩活動」，獎項規模為歷年最豐富，包括 iPhone 十七 二五六G、大尺寸智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等，共計十五項大獎、一一一件摸彩品，讓民眾在新年第一天就能帶回滿滿喜氣，現場並限量發放國旗帽、小國旗及摸彩券，與鄉親共享新年喜悅。

典禮中，典禮來賓眾人與鄉親一同高唱國歌、國旗歌，目送國旗在海風中冉冉升起、迎風飄揚，場面莊嚴而熱烈。鄉親們手持國旗揮舞，互道新年祝福，洋溢著喜氣氛圍，隨後，縣長抽出兩名幸運兒，送出兩台 iPhone 十七手機，並加碼由兩台 iPhone 十七秘書長陳斌山再抽出，將現場氣氛推向最高潮。

縣長鍾東錦表示，升旗典禮不僅是新年的開始，更是縣府與鄉親攜手並肩、迎向更繁榮未來的重要象徵。他強調，縣府團隊在過去三年積極推動公共建設、觀光發展、社福照護及交通改善，苗栗的進步每天都在發生。