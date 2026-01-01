苗栗元旦升旗「最大亮點」超豪華！鍾東錦親曝新年願望

苗栗縣政府1日清晨，睽違三年再度回到縣府第一辦公大樓前廣場，舉辦「115年苗栗縣元旦升旗典禮」，今年典禮以「馬年旗開旺，苗栗願景亮」為主軸，象徵縣政在新年度持續奔馳向前、開啟全新願景。縣長鍾東錦率領縣府團隊與鄉親齊聚一堂，共同高唱國歌、參與升旗，場面莊嚴而感人。鍾東錦新年希望也期盼朝野能和解，讓地方政府施政能更加順暢。

鍾東錦致詞時表示，升旗典禮不僅是新年的開始，更是縣府與鄉親攜手並肩、迎向更繁榮未來的重要象徵。（圖/苗栗縣府提供）

鍾東錦致詞時表示，升旗典禮不僅是新年的開始，更是縣府與鄉親攜手並肩、迎向更繁榮未來的重要象徵。他強調，縣府團隊在過去三年積極推動公共建設、觀光發展、社福照護及交通改善，苗栗的進步每天都在發生。

鍾東錦指出，政府的存在不是為了權力，而是為了責任。未來縣府將持續推動交通建設、教育提升、長照服務、觀光行銷等多面向施政，並全力推進「桃竹苗大矽谷計畫」，打造科技與產業升級的新局面，讓「苗栗願景亮」成為每一位縣民都能親身感受的幸福實景。

他也特別提到，縣府將積極爭取中央資源，推動水電供給、醫療設施更新、教育資源擴充，並打造大學城概念，讓苗栗不僅宜居，更成為宜遊、宜業的幸福城市。

鍾東錦率領縣府團隊與鄉親齊聚一堂，共同高唱國歌、參與升旗，場面莊嚴而感人。（圖/苗栗縣府提供）

今年典禮的另一大亮點是「超豪華摸彩活動」，獎項規模為歷年最豐富，包括 iPhone 17 256G、大尺寸智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等，共計15項大獎、111件摸彩品，讓民眾在新年第一天就能帶回滿滿喜氣。現場並限量發放國旗帽、小國旗及摸彩券，與鄉親共享新年喜悅。

最後，鍾東錦代表縣府團隊祝福所有鄉親新年快樂、身體健康、闔家平安。他表示，「苗栗未來，有我有你，讓我們攜手共創幸福苗栗」。

