苗栗元旦2起山友受傷案 水雲吊橋救援趕赴虎山畫面曝

不少民眾會趁著2026年元旦當天前往戶外踏青，但苗栗消防局今（2）日說明，昨（1）日下午在水雲吊橋往大石門瀑布，有一名58歲李姓女山友因左小腿骨折無法行走，消防前往救援並送往醫院後，卻又獲報在虎山8號樁也發生一名63歲詹姓女山友左膝蓋受傷的消息，使得消防隊員連忙前往救援。

苗栗縣消防局今日表示，昨日下午1時33分左右，一名58歲李姓女山友在水雲吊橋往大石門瀑布時，疑似滑倒導致其左小腿骨折，所幸其意識清楚；消防獲報後在當天下午2時14到達現場接觸患者，並送往弘大醫院救治。

豈料，水雲吊橋發生事故後，消防局當天下午2時20分又接獲報案，一名63歲詹姓女山友在虎山8號樁附近，其左膝蓋受傷無法行走，所幸對方也意識清楚。

因此，消防局獲報後派遣泰安、特搜及獅潭分隊出勤，並同步呼叫泰安義消及山搜義消支援，並在當天下午4時48接觸傷患，救助人員將其搬運至登山口，最終在晚間9時40分由泰安分隊救護車送往苗栗醫院救治。

虎山救援案。（圖／苗栗縣消防局提供）

