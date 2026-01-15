苗栗充電樁今營運 App一指搞定

苗栗縣公有電動車充電樁16日將正式營運，即日起至2月28日提供充電優惠，並整合苗栗通App提升使用便利性。（呂麗甄攝）

苗栗縣政府推動智慧城市與綠色運輸，縣內公有電動車充電樁共155槍，其中快充36槍、慢充119槍，歷經半年試營運與優化後，16日將正式營運，收費採度數計價，並推出優惠方案。縣府同步整合苗栗通App，方便民眾啟動充電、線上繳費及查詢交通資訊。

交工處表示，苗栗縣公有電動車充電樁自去年5月9日試營運以來，已收集車主與地方回饋並持續優化，今日起正式營運，收費依實際度數計價，快充每度13元、慢充每度10元，同時推出「感恩優惠」至2月28日，快充降至每度10元、慢充7元，期望提升使用率，並帶動商圈與觀光經濟。

試營運半年的數據顯示，以竹南、頭份使用率最高，其中竹南運動公園去年12月單月充電92次，位居全縣之冠。苗栗市部分場站因供給密度高、通霄及南庄部分據點因位置偏遠，使用率相對較低。縣府將以科學數據為基礎，持續與廠商評估各據點增減及場站效益。

交工處指出，為解決路邊車位占用及場站使用效率問題，首波調整將竹南環市路站7槍中，4槍移至頭份親子館、1槍移至通霄鎮公所，其餘將依需求滾動式調整，在推廣電動車與保障停車公平間取得平衡。同時也推動苗栗通App，整合充電啟動、繳費、公車、YouBike與停車資訊，打造智慧交通服務。

充電樁已達公有停車格2％，現配合中央前瞻計畫以遷站優化平衡城鄉需求，未來若獲補助將擴建。交工處提醒，為維護公平使用，一般燃油車輛切勿違規占用電動車專用停車位，否則將依《停車場法》及《道路交通管理處罰條例》處600至1200元罰鍰。