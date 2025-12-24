苗栗先藍白合！ 鍾東錦宣布：賴香伶出任第2副縣長

苗栗縣長鍾東錦24日宣布，民眾黨中央政策會執行長、苗栗黨部主委賴香伶出任第二副縣長。（圖/翻攝自賴香伶臉書）

苗栗縣長鍾東錦今（24）日舉行就職3週年記者會，會中宣布民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶出任第二副縣長，率先為2026年地方選舉開啟「藍白合」典範。

立法院11月通過《地方制度法》修正案，苗栗縣政府依法可增加一位副縣長。因過去競選第一任縣長時，曾受民眾黨前主席柯文哲公開力挺，鍾東錦今日在就職週年餐會上宣佈賴香伶為第二副縣長。

鍾東錦表示，感謝民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌點頭，同意借將賴香伶，賴香伶在立委問政表現、對苗栗照顧，大家都有目共睹，相信能有效協調縣府局處公務，加速推動縣政工作。

鍾東錦指出，第一副縣長邱俐俐為海線閩南籍、中港溪流域，而賴香伶出身山線客家庄的三義鄉人，兩位副縣長兼顧政治區域和族群平衡。

賴香伶則表示，感謝鍾縣長的抬愛，很榮幸回鄉奉獻專業和能力，民眾黨和她都會全力以赴。國人期待政黨合作、而不是對立，鍾縣長很多政策和政見跟民眾黨都能融合，她將扮演不分族群的工作角色，全力協助縣政。

