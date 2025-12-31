苗栗兒童參與式預算「SDGs小小永續行動員」成果記者會 展現兒童參與永續行動力

苗栗縣政府昨三十一日辦理「SDGs 小小永續行動員」成果記者會，公開本年度「童心協栗?淨零轉型大作戰」兒童參與式預算計畫的推動成果，展現苗栗以孩子為主體、從生活實踐永續行動的具體成效。

苗栗縣政府工商發展處指出，本計畫以兒童參與為核心，結合 SDGs 永續發展理念，透過繪本導讀、戲劇表演、團康活動、分組討論與提案投票等方式，引導孩子關心公共議題、培養表達與行動能力。計畫自規劃到執行歷時一年，累計吸引超過一千五百名來自竹南、後龍、通霄及苑裡等海線地區的學童參與，並同步培訓五十六位大專院校青年夥伴投入協力。在具體成果上，孩子們提出的三項行動提案已成功落地，包括二手公益市集、惜食推廣活動及環保杯減塑行動，不僅獲得民眾熱烈回響，也讓永續理念從討論走進日常生活，轉化為實際行動（見圖）。

縣長鍾東錦表示，這些成果證明孩子具備關心公共事務、提出創意並付諸實踐的能力，也感謝家長、學校師長及青年夥伴的陪伴與支持。未來將持續推動兒童參與式預算，讓更多孩子有機會參與公共事務，為家鄉的永續發展注入新力量。