苗栗公園梅樹下驚見散500萬金條、現金…失智獨居翁：睡醒忘了帶走

社會中心／苗栗報導

大筆現金和金條被棄置在樹下。（圖／民眾提供）

苗栗市貓裏山公園昨（5）日清晨，有民眾在梅樹下發現價值500多萬餘的金條和現金，由於擔心恐是某種詐騙手法，因此馬上報警處理；警方獲報後隨即到場，透過現場遺留的銀樓交易明細追查後，發現失主是名獨居老人，而其將大批錢財遺留現場的原因也曝光。

整起事件發生於5日上午7時許，一名晨運民眾在貓裏山公園內一棵梅樹下的花圃，發現來源不明的現金及金條散落在路邊，當時民眾以為是假鈔，加上擔心是某種新型詐騙手法，所以不敢去撿。苗栗市公所接獲通報，到現場察看發現竟然是真鈔，立刻向警方報案；警方到場後，在現場共找到7條共35兩重的金條及6萬多元新台幣、1萬多元人民幣。

廣告 廣告

經調閱周邊監視器及透過銀樓保證書循線調查購買者後，發現失主是名獨居老翁（67歲），馬上打電話給老翁，結果電話竟是高鐵人員接聽的，原來當時老翁要搭車到南投找手機，卻誤搭到北上列車。

隨後，高鐵人員送老翁回苗栗站，警方也將對方帶回派出所詢問、調查，發現該獨居老翁疑似有嚴重的失智症。老翁也稱，因害怕金條和現金被偷，才會隨身攜帶，並稱前一晚睡在貓裏山公園，但一早醒來忘記將黃金和現金帶走。對此，警方將進一步釐清實際後，再進行後續相關處置。

更多三立新聞網報導

未成年弟闖禍慘淪替死鬼…高職孝女人間蒸發8個月成白骨

黃明志在馬泰邊境開「男人的後花園」：只要你要，都可以在這裡找到

黃明志私下生活超繽紛…揪好友進行泰國黑暗行程「特愛消費第三性公關」

失蹤登山客在奇怪地方被找到：有人叫我走這邊！搜救人員背脊發涼

