苗栗公墓連續3起火警 警方懷疑偷倒垃圾又故意縱火

垃圾堆中冒出火舌，強風之下濃煙密布，苗栗縣苑裡鎮第五公墓10月底遭人傾到35公噸營建混合廢棄物，1日上午發生火警，消防隊撲滅後，當日下午再度傳出火警，消防隊懷疑有人偷倒垃圾又故意縱火。

現場除了營建廢棄物，還混合大量生活垃圾。苑裡鎮與通霄鎮近4日以來連續傳出3起偷燒垃圾案件，都是在人跡罕至的地方，苗栗縣環保局表示，將會同警方追查，丟棄者將依《廢清法》移送檢方，偷燒者則依《空污法》開罰。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳表示，「環保局將據以訪查個資所載人員，或請警方協助進行偵訊製作筆錄後，再綜合判斷釐清實際行為人，露天燃燒依《空污法》規定，可裁罰新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰。」

彰化也有人亂丟垃圾，10月30日晚間6時半左右，一部車輛停在鹿港鎮洋仔厝溪河岸旁，隨即把大包垃圾扔下河道，另外兩人也趁凌晨開車到同一個地點，將整車垃圾丟進河道，還一連來偷倒兩次，過程都被監視器拍下，附近民眾不堪其擾。

附近民眾說道，「丟的垃圾裡面都是一些免洗碗筷，一般就是人家在夜市這種的東西，像是事業廢棄物這種的。」

彰化縣水資源處副處長陳炳森指出，「第1起的話一般1米立方以下，我們會依照《廢清法》1千2百到6千進行裁罰，第2到3起的話，綜合歸納它的體積在1米立方到2立方之間，有可能接近3立方，2萬7千5百起跳。」

彰化縣府表示，該處移動式監視器10月30日剛裝設，隨即拍到3起亂丟垃圾，將以車追人通知到案，棄置廢棄物一立方公尺以下可依廢清法裁罰1200元到6千元，超過一立方公尺從重依水利法開罰2萬7500至500萬，若為累犯則是25萬元起跳。