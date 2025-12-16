苗栗公布觀光景點數據 白沙屯今年破400萬人次高居第一名

通霄白沙屯拱天宮媽祖南下進香，報名香燈腳人數今年就達30多萬人。（圖：拱天宮官網）

被列為觀光大縣的苗栗縣，縣府公布觀光數據，去年共吸引1580萬人次創下新高，其中白沙屯拱天宮以393萬人次，蟬聯最受歡迎景點。今年白沙屯拱天宮到11月為止，遊客人數更突破400萬大關！頭份尚順育樂世界和三義鄉水美木雕街則是分居二、三名。縣長鍾東錦要求團隊對接宗教文化園區，啟動周邊街道整容等配套，讓遊客留下好印象，打造帶動地方發展的引擎 。

白沙屯媽祖粉紅超跑神轎，今年受邀外縣市都造成大轟動。（圖：民眾提供）

縣府指出，苗栗縣去年主要觀光遊憩區，吸引1580多萬人次創新高，其中，白沙屯拱天宮393萬人次蟬聯最受歡迎景點，今年至11月的觀光數據，白沙屯拱天宮累積402萬人次，遠超第二名頭份市尚順育樂世界的304萬人次，三義鄉水美木雕街的176萬人次，拱天宮坐穩人氣王。

縣長鍾東錦表示，內政部長劉世芳日前到拱天宮宣講「台灣全民安全指引」，特別提及白沙屯媽祖宗教文化園區案，內政部願意提供對接相關建設補助，至少先啟動招牌、遮雨棚架等市容改善，平整暢通周邊道路，縣府、廟方、攤商及住家盡快協商，向內政部國土管理署爭取城鄉風貌計畫核定補助。

縣府團隊盤點認為，爭取交通部台灣好行，新增白沙屯至苗栗高鐵站線，且透過台灣好行南庄線與「中台灣好玩卡」優化交通接駁與遊程便利性，同時強化「苗栗玩透透」社群平台與旅遊網站。此外，白沙屯拱天宮週邊聯絡道也與快速道路相聯，環狀路網完成後，將為白沙屯帶來更多遊客人潮。

農業處則規畫海線休閒農業旅遊軸帶，以海線天后媽祖文化為核心，推出「天后遍路．信仰與海風之旅」，串連苑裡愛情果園、通霄拱天宮及通霄農會農村小鋪及湖東休閒農業區等，體驗信仰巡禮與在地文化。（彭清仁報導）