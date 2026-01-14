苗栗公有電動車充電樁1月16日收費營運 鍾東錦：建構永續智慧城市重要一步 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

台灣電動車市場年成長超過50%，為推動智慧城市願景及綠色運輸發展，苗栗縣政府自114年5月9日啟用公有電動車充電樁試營運。縣府今（14）日宣布，縣內公有充電樁將於1月16日起全面正式營運。

縣長鍾東錦表示，推動電動車基礎設施是本縣邁向淨零排放、建構永續智慧城市的重要一步。縣府將持續以「創新、便捷、永續」為核心價值，加速建構完善且便民的電動車基礎設施網絡，全力邁向低碳、友善、智慧的綠色城市願景，共同迎向電動車世代的全面來臨。

苗栗縣府說明，正式營運後，將全面改以「充電度數（kWh）」計價，快充服務每度電收費13元；慢充服務每度電收費10元。確保使用者能以實際充入車輛的電力付費，力求收費標準的公正與透明化。

另外，為提升充電設施使用率，帶動人潮商機，並促進地方商圈經濟與活絡觀光產業，苗栗縣府特別祭出「感恩優惠」，自115年1月16日起至115年2月28日期間，所有公有充電樁實施優惠措施，快充服務調降至每度電10元；慢充服務則調降至每度電7元計價。期盼透過回饋優惠活動提升各縣市觀光客來訪苗栗之旅客量，為縣內帶來綠色經濟動能。

針對試營運期間收集之建議，苗栗縣府指出，尤其是關於特定站點的設置與使用體驗問題，縣府已規劃進行充電場站的整體布局優化。後續將著手調整部分場站設備建置位置及數量，以提升充電樁的使用效率，並同時兼顧一般車主的停車權益與使用公平性。

苗栗縣府表示，為提供更便利的數位生活，全力推動「苗栗通」App，將縣內各項交通資源進行數位整合。包括汽車充電查詢與線上繳費、即時查詢YouBike 站點位置及可借還車輛數、公車動態以及停車資訊。

照片來源：苗栗縣政府提供

