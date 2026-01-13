苗栗分手情侶互控縱火與殺人未遂 雙雙遭送辦

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣郭姓男子（52歲）與邱姓女子（40歲）為前男女朋友，邱女懷疑飼養的小狗遭郭男毒害，前往對方工寮縱火，郭男得知後駕車疑蓄意衝撞邱女車輛，導致翻落邊坡獲救，兩人互控對方，警方依公共危險、殺人未遂罪嫌移送。

苗栗縣警察局苗栗分局今天指出，10日接獲民眾報案稱，苗栗銅鑼鄉興隆村路段，有追車故意衝撞案件，當下立即通報線上警網前往查處，果然在興隆國小附近發現1輛自小客車遭撞擊翻落3公尺邊坡，車內還有1名女子受困，另外還有1部車輛停放於路旁。

苗栗分局偵查隊副隊長薛宇宏表示，經調查受困於車內的邱女與郭男為前男女友，邱女因平日飼養犬隻死亡，懷疑是郭男故意毒害，故先至郭男工寮縱火。

警方指出，郭男得知趕往工寮查看途中，發現邱女駕駛的自小客車，便尾隨在邱女後方並蓄意衝撞，導致邱女連人帶車失控翻落邊坡。

該路段位處偏僻、路幅狹小，消防救難隊員及時趕抵現場，順利把受傷女子拉出車外，所幸意識清楚，送醫救治。

警方指出，邱女因縱火依公共危險罪嫌移送偵辦。至於郭男，依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，另郭男因毒品快篩檢測，有毒品安非他命反應，經採尿送驗呈陽性後另行移送偵辦。（編輯：李亨山）1150113