苗栗前三灣鄉長溫志強涉貪 疑棄保潛逃出境

苗栗前三灣鄉長溫志強涉貪瀆案，二審開庭法官發現疑棄保潛逃國外。（圖：檔案照片）

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉上百件貪瀆弊案、收賄1289萬元。一審法官認定温志強涉犯貪汙134次犯行，分別判處十月至十年六月不等徒刑，一罪一罰累加刑期499年2月。温志強在法院審理時獲一百萬元交保，並未限制出境，台中高分院日前二審開庭，温志強並未到庭，法官調閱入出境紀錄，發現溫志強已在十月底搭機出境香港。

據了解，台中高分院本月廿四日首次開温志強涉貪案件準備庭，但温志強未出庭，具保人胞兄出庭供稱，温志強十月離開限制住居地就行蹤不明，在國外也沒有住居地，不知温志強人在何處也聯絡不上。公設辯護律師答辯，温志強出境時法院未裁定限制出境、出海處分，後續即與温志強失聯，温志強否認有檢方指控洩密、圍標及違背職務收賄，但承認有收錢。

台中高分院指出，此案今年八月間由苗栗地院審結，台中高分院十一月收案，當時苗栗地檢署上訴理由補充狀說明，希望二審檢察官審酌，向法院聲請對温志強施以科技設備監控，以利後續審判、執行程序，但法官透過出入境資料發現，温志強已在十月底搭機飛往香港，是否沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料裁定。

檢方指控，温志強2018年連任三灣鄉長，至2021年期間與呂姓鄉民代表，涉及鄉內多起工程、人事弊案，前後收賄工程案129案、人事案2案、洗錢案1案，不法收賄金額一二八九萬元。溫志強偵查時遭羈押，苗栗地院審理時裁定一百萬元交保，八月認定温志強涉犯貪汙治罪條例中違背、不違背職務收受賄賂罪，共134次犯行，分別判刑十月至十年六月不等徒刑，褫奪公權四年；因温志強另涉他案遭判刑仍在審理，未來有合併定應執行刑可能，因而未定應執行刑期。（彭清仁報導）