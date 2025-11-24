苗栗加里山登山客滑落受傷 21消防接力8小時救援下山

消防派遣21人上山救援，耗費8小時將受傷男子搬運下山就醫。 圖：消防局提供

[Newtalk新聞] 苗栗縣南庄鄉的熱門登山路線，加里山區日前發生登山意外，一支6人隊伍攀登至三角點時，其中一名成員因不慎滑倒，造成左腳踝受傷。後續由消防單位派遣21人上山救援，耗費8小時將受傷男子接力搬運下山就醫。

苗栗縣南庄鄉加里山，一支6人隊伍在攀登至三角點附近時，其中一名中年男子不慎踩到濕滑路段滑倒，造成左腳踝疑似閉鎖性骨折，劇痛無法站立行走，同行友人隨即通報求援。苗栗縣消防局表示，勤務中心於22日下午1時59分接獲報案後，啟動山域救援機制，規劃三梯次共21名救難人員分批上山。第一梯隊於當晚7時許抵達傷者位置，初步評估發現男子腳踝腫脹明顯，若強行行走恐導致二度傷害，於是使用SKED捲式擔架進行固定與包紮。

由於加里山山徑崎嶇、坡度大，加上夜間視線不佳，搬運過程相當艱難。歷經三梯隊輪番接力，救難人員在昨23日凌晨約3時將傷者順利送抵登山口，後由救護車接駁送醫，所幸男子送醫後生命徵象穩定。

消防局呼籲，近日山區地面濕滑、天候不穩，登山民眾務必量力而為，攜帶合適裝備並穿著防滑鞋具，避免在危險地形久留，以降低事故發生風險。

