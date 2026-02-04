苗栗勇警與持刀男搏鬥遭砍！「7cm、10cm刀傷」送加護病房

苗栗市南苗菜市場今（4日）早上傳出持刀傷人事件，2名員警獲報後前往處理，發現一名男子持刀且情緒不穩，過程中一名員警的頭部遭砍2刀受傷，已被送往醫院急救，據悉兩處刀傷都至少7公分，造成大量失血，雖然目前生命徵象穩定，但仍被送進ICU做後續觀察。

朱姓員警遭嫌犯砍傷。（圖／翻攝畫面）

回顧這起事件，苗栗分局今天早上7時45分接獲報案，稱米市街內有一男子持刀引發恐慌，到場後發現該男持折疊刀於現場，員警喝令男子將刀具丟棄，不過他拒絕，並持續向員警逼近，此時員警便向他噴灑辣椒水，結果這沒有使他停止動作，反而是持刀攻擊員警，造成一名員警頭部遭砍2刀受傷。

據悉，受傷員警現年33歲，名為朱均諭，108年四等特考班畢業，他在這次和嫌犯搏鬥的過程中，頭部挨了2刀，左額頭約有7公分、及頭頂部約有10公分的撕裂傷，造成大量失血，估計失血500至1000cc，經緊急縫合及輸血救治，目前生命徵象穩定；另電腦斷層檢查發現有局部顱骨骨裂，已安排入住加護病房接受後續治療。

案發現場。（圖／翻攝畫面）

