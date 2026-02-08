苗栗卓蘭義診 居家復健醫師親指導

慈濟人醫會每個用都到苗栗卓蘭義診，不只在社區中心的義診，行動不便的民眾，醫護人員也會到家往診。其中一位民眾癱瘓臥床十年，但他堅持復健，已經可以自己起身坐起，每次人醫會來，都能看見他的進步，也鼓勵他要持續努力，不要放棄。

苗栗卓蘭義診，來到謝智強的家，他十年前因病癱瘓，只能臥床。

民眾 謝智強：「(可以翻到上面去嗎 另外一邊)，(翻到另外一邊去嗎)，另外一邊要人家扶，(阿強 你真的很自強 自立自強) 。」

但他很努力復健，一直在進步。

「你可以坐起來嗎， 坐一下，可以 ，可以，慢慢坐，喔，好厲害喔，每一次看都不一樣，越來越厲害了。」

民眾 謝智強：「感恩大家 。」

癱瘓後長年臥床，頸椎僵硬痠痛，醫生徒手幫他按摩。

慈濟人醫會醫師 楊士樑：「很痠喔 (有痛就對了 有痛就對了)，我們沒欺負你喔，好，來放輕鬆，當場幫他做了一些，手部的穴位按摩以後，他在轉的時候，那個症狀就可以緩解非常多，所以我們之後教他有些穴位，他自己可以按。」

「那你有沒有下來，多走一走，現在沒辦法走了，要讓她站一下，不然你看，它已經腫了 ，越來越腫，慢慢來，慢慢來，站一下，站一下。」

人醫會每個月都會來到卓蘭坪林義診，山城裡的長輩居多，就醫不便，醫療資源相對不足，人醫會的來訪，守護山城居民的健康。

