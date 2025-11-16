苗栗卓蘭義診 牙醫師給兒子的一堂課
苗栗的卓蘭是水果之鄉，盛產多種水果，但醫療資源相當缺乏，慈濟人醫會醫師和志工定期當地義診，這回有牙醫師，帶著孩子一起參與，合力服務鄉親。
「不要照到眼睛。」
一邊細心替鄉親看牙齒，一邊留意兒子協助照明，有沒有讓鄉親不舒服，牙醫師李清海義診服務多年，這天特地帶23歲兒子一起參與。慈濟人醫會醫師 李清海：「兒子也大了，所以我今天帶他一起出來義診，然後讓他看看義診的整個流程，讓他協助我義診。」
李清海的兒子 李听樺：「協助爸爸照顧病人，(心裡覺得有沒有很愉快) 有。」
有父子檔協助鄉親護理牙齒，有祖孫同行帶來精采演奏。樂團團長黃銘昌，帶著11歲的孫子參與義診活動，用音樂膚慰人心。樂團團長 黃銘昌：「我第二個禮拜 第四個禮拜，都有來參加人醫會，既然他有興趣 那我也帶他出來，來感受到 從小來感受到，我們慈濟的文化。」
黃銘昌的孫子 黃敬元：「我也很謝謝，其他人可以給我掌聲。」
義診不只有醫療服務，更是愛的傳承，還有志工替鄉親剪頭髮打理門面，盡全力付出。
