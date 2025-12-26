苗栗卓蘭2輛砂石車迎面相撞 8旬駕駛一度受困

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮白布帆大橋下往烏石坑方向便道今日早上7點發生2輛砂石車迎面相撞事故，其中一輛砂石車車頭毀損較嚴重且車門受阻，導致80歲駕駛受困車內、經消防人員到場後將人救出送醫；另一輛砂石車59歲駕駛也掛彩送醫，目前警方正釐清詳細肇事原因。

轄區大湖警方則表示，初步了解為兩輛砂石車在便道相撞，碰撞事故詳細事發原因暫待釐清。

苗縣府消防局指出，今天早上7點多接獲報案，派員2輛救護車以及連繫民間卓蘭救護協會協助，趕至現場後發現由80歲吳姓老翁駕駛的砂石車與59歲許姓男子駕駛的砂石車在便道相遇，兩車直接撞上後、吳翁所駕駛砂石車車頭毀損加上車門卡住，吳翁無法自行脫困，將近8點時經消防人員使用破壞器材將吳翁救出。至於許男則先由台中市消防局協助送醫治療。

