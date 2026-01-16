苗栗南庄山林遭濫墾！邊坡遭直角切削 面積達4個籃球場

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民眾發現苗栗縣南庄鄉西村一處山林地遭人為濫墾，向苗栗縣議員陳光軒反映後，陳光軒發現該處被摧殘邊坡與道路被挖到幾乎呈直角，且翠綠山林被挖走約4座籃球場面積，引發關切。

苗縣府今天上午強調，此案為接獲南庄鄉公所第一時間通報後即刻查處，並早已進入現地違規蒐證、事後安全防範階段，並非由議員或地方人士通報後，才進行查報取締。

苗栗縣政府指出，6日已接獲鄉公所通報並進行查處，7日縣府水土保持科人員即完成現場勘查，確認有切削邊坡、非法整地及開挖等違反水土保持法樣態，並造成鄰近道路路基裸露；8日則依行政程序法函請地主於14日至縣府陳述意見，依法啟動相關行政程序。

苗縣府水利處表示，初步調查，此案涉及未經核准之非法整地及開挖行為，且已造成道路路基裸露，行為人未先擬具水土保持計畫送核即擅自施工，已違反「水土保持法」，縣府已委請水土保持服務團進行現場評估，釐清是否涉及致生水土流失情形；另因本案涉及林業及自然保育署管理公有土地，後續將要求行為人提出合法土地使用證明文件，如無法提出，將依水土保持法移請地檢署偵辦。

至於針對道路路基裸露部分，縣府強調，已要求行為人立即採取必要邊坡保護措施，以防範後續降雨造成泥砂沖蝕，確保用路安全。

陳光軒指，居民擔心恐怕造成路面崩塌，且車輛前往露營區會途徑該路段，擔心會有安全疑慮，且該路段未設護欄，夜間車輛若不慎恐翻落邊坡。

