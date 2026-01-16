苗栗南庄山林遭非法濫墾！邊坡切削呈直角恐崩塌

苗栗縣南庄鄉西村一處山林地疑遭人為濫墾。 圖：取自苗栗縣議員陳光軒臉書

[Newtalk新聞] 苗栗縣南庄鄉西村一處山林地近日被民眾發現疑遭人為濫墾，邊坡遭大幅切削、道路幾近呈直角，開挖面積約達數座籃球場，引發地方關切。苗栗縣政府今(16)日說明，本案已在月初由南庄鄉公所第一時間巡查通報後查處。

近日苗栗縣議員陳光軒接獲民眾陳情，指南庄鄉西村大屋坑，農苗19線路往露營區道路邊坡遭不明人士以怪手整地，道路與邊坡被挖到幾乎呈直角，路基完全裸露，讓不少在地居民擔心，恐造成路面崩塌，且該區鄰近露營區，假日會有近上百人的車輛上山途徑此路，恐有安全疑慮。

對此，苗栗縣政府回應，縣府在2週前即由南庄鄉公所第一時間發現並通報，已通知地主到縣府說明，後續依法追究相關責任。水利處指出，本月6日南庄鄉公所人員巡查時，發現該地疑似有未經申請擅自開發行為，立即通報縣府；7日由水利處水土保持科人員完成現場勘查，確認有切削邊坡、非法整地及開挖等違反水土保持法情形，並已造成鄰近道路路基裸露；8日則依行政程序法函請地主於14日至縣府陳述意見，正式啟動行政調查程序。

水利處強調，本案已進入現地違規蒐證、事後安全防範階段，非由議員或地方人士通報後，才進行查報取締。經初步調查顯示，本案涉及未經核准非法整地及開挖行為，且已造成道路路基裸露，行為人未先擬具水土保持計畫送核即擅自施工，已違反《水土保持法》相關規定。縣府已委請水土保持服務團進行現場評估，釐清是否涉及致生水土流失情形。另因本案涉及林業及自然保育署管理公有土地，後續將要求行為人提出合法土地使用證明文件，如無法提出，將依水土保持法第32條或第33條等相關規定，移請地方檢察署偵辦。

至於道路路基裸露部分，縣府已要求行為人立即採取必要邊坡保護措施，以防範後續降雨造成泥砂沖蝕，確保用路安全。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

南庄鄉公所人員巡查發現該地疑似有未經申請擅自開發行為，立即通報縣府水利處勘查。 圖：苗栗縣政府提供