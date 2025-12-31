苗栗南苗市場停車場啟用 鍾東錦宣布免費停車至春節後 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗市最大早市「南苗市場」長期面臨停車不足、違停嚴重問題。苗栗市公所利用中山路與米市街口、國軍撤離後的閒置土地闢建停車場，目前已完工並啟動試營運，苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠今（31）日等人前往視察，鍾東錦當場宣布，因應春節民眾採買免費延長至農曆春節過後，開放民眾停放汽機車。

余文忠表示，試營運開放免費停放期間，公所接獲反映有攤商貨車長時間停放，為了便利他人及停車格使用輪轉率，他也呼籲攤商進入停車場下貨後，再改停放至鄰近的大同國小地下停車場。

苗栗市公所指出，該處土地原為眷舍用地，民國99年搭起圍籬後閒置多年，隨著時代變遷和都市發展，現已規劃為都市更新範圍。土地管理單位包括軍方及國產署，為改善南苗市場的交通亂象，並本著地盡其利、活化用地精神，在114年2月向國有財產署（約700坪）與軍方（約300坪）申請借用土地做臨時開放停車使用，但因未鋪設路面，遇雨泥濘、晴天揚塵而暫停封閉，市公所於5月正式申請租用土地及進行停車場改善工程，正式解決南苗市場停車亂象。

為改善市場周邊交通，感謝縣府交通工務處設置交通號誌管制，市公所並於中山路市場入口周邊劃設人行道，提醒民眾人行道及紅線禁止停車，路口號誌已啟用，市場前號誌管制時間為每日早上6點至中午12點。

公所說明，南苗市場停車場委外經營，採車牌自動辨識系統，規劃機車202格、汽車67格，並設有身障優先停車格。停車場預計於明年正式收費後（惟須俟縣府臨時停車場登記證核准後，始得收費，目前申請中），機車前1小時免費、單次20元；汽車前1小時20元，其後每半小時10元，當日上限180元。市公所表示，期盼透過新設停車場與交通改善措施，提供市民更安全、便利的市場消費環境。

照片來源：苗栗市公所提供

