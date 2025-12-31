苗栗南苗市場停車場視察

苗栗市公所爭取租用國有財產署及軍方土地闢為南苗市場汽、機車停車場，苗栗縣長鍾東錦三十一日由市長余文忠陪同視察後，決定順應民意將免費停車延至二月二十八日。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗市南苗市場長期因周邊停車空間不足，經市公所爭取租用國有財產署及軍方土地闢為汽、機車停車場，苗栗縣長鍾東錦三十一日由市長余文忠陪同視察後，決定順應民意將免費停車延至二月二十八日，方便鄉親農曆春節採購年菜，並增加攤販收益。

苗栗市長余文忠表示，南苗市場是全市最具規模的傳統早市，在中山路與米市街口一帶，因攤販與違規停車衍生交通亂象，市公所見市場對面有塊自九十九年閒置至今的國有地，基於活化用地及地盡其利考量，先於一一四年二月向國產署及軍方申請借用，隨後於五月進一步租用共約千坪用地，規畫闢設為停車場以改善周邊交通。縣府交通工務處與市公所，另配合設置交通號誌與人行道劃設等。

縣長鍾東錦三十一日上午由市長余文忠及各級民代陪同，視察停車場設施及周邊環境，聽取市公所簡報工程摘要、車格規畫及營運計畫等，三位在地里長也讚許新闢停車場帶來的便利，並感謝縣府與市公所攜手推動福國利民的政策；多位第一選區縣議員及代表、里長也到場關心。

由於地方民意期待停車場延後收費時間，縣長鍾東錦視察過程聽到鄉親的心聲，並幽默表示「今天視察、明天就開始收費，時間點恐有不妥！」他當場詢問交工處有關市公所申請收費許可的進度後，指示順應民意待完成行政流程後再行收費；市長余文忠亦從善如流，決定將免費停車延至一一五年二月二十八日，方便鄉親在春節期間採買年菜，後續也會定期滾動式檢討、改善缺失。