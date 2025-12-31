苗栗南苗市場千坪空地變停車場 春節前全免費

苗栗市公所爭取利用中山路與米市街口國產署及國防部閒置空地，整建成停車場。（謝明俊攝）

苗栗市南苗市場是南苗栗規模最大的早市。（謝明俊攝）

苗栗市南苗市場是南苗栗規模最大的早市，每天營業時間近萬消費者進出採買生活用品，造成附近交通大亂，苗栗市公所經過1年努力，獲得國有財產署及國防部同意有償撥用米市街前方空地，整建成停車場。苗栗縣長鍾東錦31日赴現場視察，應多名里長及市代表所請，指示市公所延後收費至農曆年後，其間都是免費停車。

南苗市場長期面臨停車不足、違停嚴重問題，苗栗市公所爭取利用中山路與米市街口國產署及國防部閒置空地，獲得同意有償撥用，闢建成擁有67格汽車停車格及202格機車停車格的停車場，專供前往南苗市場採買的消費民眾使用。目前已完工並開始試營運，31日上午苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠及多名縣議員、里長、市代表等前往視察。

苗栗縣長鍾東錦31日赴南苗市場現場視察，應多名里長及市代表所請，指示市公所延後收費至農曆年後。（謝明俊攝）

這塊土地原為國防部眷舍用地，民國99年搭起圍籬後閒置多年，隨著時代變遷和都市發展，現已規劃為都市更新範圍，土地管理單位包括軍方及國產署，目前停車場全部面積約有千坪，採委外經營，以車牌自動辨識系統，規劃機車202格、汽車67格，本來收費，機車前1小時免費、單次20元；汽車前1小時20元，其後每半小時10元，當日上限180元。

由於有多名里長及市代表曾向市公所建議，因農曆春節屆近，可否延後停車場正式收費時間，但市公所仍堅持從115年元旦起開始收費，因此，里長及市代們利用31日苗栗縣長鍾東錦到場視察機會替民眾請命，鍾東錦當場指示交工處延後核發使用執照，延至農曆年後再開始收費，當場獲得里長及市代們鼓掌肯定。

由於停車場正位在米市街早市入口前，有許多里民擔心未來停車場每日最高停車費用才180元，屆時將成為市場內攤販所霸占使用，一般消費民眾停車權益可能受限，但因於停車場是開放停車收費，很難限定使用人員，因此，民眾憂心很難有解。

