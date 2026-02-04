苗栗南苗市場清晨驚傳隨機砍人案！警開槍壓制 3人受傷送醫

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

苗栗縣苗栗市米市街南苗市場今（4）日清晨7時40分左右發生隨機持刀攻擊事件。一名41歲鍾姓男子不明原因持刀在市場內遊走還揚言殺人，警方獲報立即派2名員警前往，未料鍾男見員警到場，竟持刀攻擊其中一名員警，造成其頭部有2刀傷口。

苗栗縣苗栗市米市街南苗市場今（4）日清晨7時40分左右發生隨機持刀攻擊事件。（圖／翻攝畫面）

現場3名民眾見狀上前協助壓制，另一名員警則開槍制止，其中一發擊中嫌犯胸口，另一發誤傷一名見義勇為民眾的手掌。事件造成警員與民眾共3人受傷，目前均已送醫急救。案件確切原因與過程仍待警方進一步調查釐清。

廣告 廣告

苗栗縣苗栗市米市街南苗市場今（4）日清晨7時40分左右發生隨機持刀攻擊事件。（圖／翻攝畫面）

更多FTNN新聞網報導

苗栗男持柴刀隨機砍人！吸毒闖超商自摔 依傷害、恐嚇罪嫌移送

台中女偵查佐發文「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提 中檢聲押禁見

北車砍人案釀死傷！北捷「閘門全開免刷票」 民眾讚反應迅速

