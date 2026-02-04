苗栗南苗市場爆隨機傷人 余文忠趕赴醫院向員警民眾致謝 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗市南苗市場今（4）日一早傳出隨機傷人案，一名鍾姓男子持刀揮舞引發人群恐慌，員警獲報到場喝令棄械不從，反而揮刀攻擊，造成員警頭部受傷；警方隨即開兩槍制伏，另波及一名民眾，事件造成警民共3人送醫，嫌犯不治身亡。苗栗市長余文忠表示，事後了解，該名嫌犯是患有思覺失調疾病的患者，因情緒失控持刀攻擊員警；他也呼籲，身邊若有需要幫助的親友，請多一點耐心與陪伴，遇到突發狀況，先保護自己。

余文忠說，市場是大家每天買菜、聊天、過生活的地方，發生這樣的事，任誰都會害怕、不安。據轉述，當嫌犯攻擊員警時，另外一名員警見狀，立刻開槍，並且和熱心民眾共同制伏持刀男子。事件很快就被控制，傷者也都已送醫。他也特別謝謝第一時間挺身而出的員警與熱心民眾，面對突發狀況仍保持冷靜，守住了大家的安全。

余文忠坦言，其中一位受傷的民眾，還是他當兵時的同梯，聽到消息時心情真的很複雜，也很擔心，所幸經過醫師治療後已無大礙，探視時看到人平安，心裡才真正放下。他也趕往苗栗醫院，探視受傷員警，雖然沒有生命危險，但為了安全起見，還是建議醫院讓頭部受傷的員警進入加護病房觀察幾天，以保萬全。

余文忠表示，最近天氣變化大，身心狀況更需要被關心，如果身邊有需要幫助的親友，請多一點耐心與陪伴；而遇到突發狀況時，記得先保護自己，冷靜離開現場，才不會受到波及。

余文忠進一步說，突發事件無法預測，但在警方的專業處置與市民彼此扶持下，人們生活的這塊土地依然是安全、有人情味的。他會和團隊一起，把安全與關懷持續顧好。

照片來源：取自余文忠臉書

