苗栗南苗市場男子持刀砍警 胸部中彈傷重不治

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕40歲的鍾姓男子今天早上在苗栗縣苗栗市南苗市場持刀引起驚慌，並持刀砍傷趕赴現場處理的朱姓員警，現場另一名李姓員警隨即連開2槍，鍾男胸口遭擊中，被送往醫院搶救後仍回天乏術，苗栗地檢署今天中午11點多確定砍警鍾男已經死亡。

鍾男當時見警方到場並朝他噴辣椒水隨即逃離，朱姓員警追捕時被朱男持刀砍傷，李姓員警見狀隨即連開2槍，1槍擊鍾鍾男，另1槍擊中見義勇為的民眾。

苗栗地檢署今天於事發後指派防範危害公眾攻擊應變小組成員檢察官邱舒虹指揮苗栗分局偵辦此案，不過對於此案是否為隨機殺人案，苗檢則表示「因需要調查尚無法證實」。

