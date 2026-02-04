苗栗南苗市場男持刀 警開槍3人傷幸無大礙

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市南苗市場今天早上8點鐘許，一名男子無故拿著刀到市場裡面，當時市場內有不少購物人潮。市場人員趕快報案，苗栗警分局南苗派出所員警據報，立即趕往現場，鍾姓男子見警就拿刀攻擊警察，警察開了一槍擊中鍾男，但是警察的頭部有被刀刺傷，目前兩人都送醫急救，還有另外一名民眾被流彈打傷手部，傷勢輕傷，所幸均無生命危險。

據指出，鍾男為列管思覺失調症患者，無地緣關係，警方正釐清犯案動機。

警方初步調查，苗栗警分局南苗派出所今日7點45分許接獲報案，指苗栗市米市街內有一男子持刀出現，當時市場人有不少人潮，引發民眾驚慌，市場管理員見狀，將他勸導到一旁，並報警處理。

苗栗警分局隨即派遣優勢警力員到場查處，員警到場後發現該名男子持折疊刀於現場，員警喝令男子將刀具丟棄，男子不從，並持續向員警逼近，員警遂向男子噴辣椒水，惟男子持續持刀攻擊員警，造成一名朱姓警員頭部被砍傷2刀，警方隨即對男子開2槍，致該男子腹部中彈1發，另1發不慎波及協助的民眾左手掌，當時亦有2、3名男子見義勇為，協助制伏鍾男，傷者均送醫救治，目前均無生命危險。

