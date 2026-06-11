苗栗原民部落大學開學 攜手興大、聯大簽署MOU強化學術支持體系

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▲115年度苗栗縣原住民部落大學開學典禮。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府原住民族及族群發展處6月10日下午在縣府第一辦公大樓大廳舉辦原住民族部落大學開學典禮，同時和國立聯合大學、中興大學簽署合作備忘錄，引入國立大學資源，讓課程更有深度、廣度。苗栗縣長鍾東錦盼更多族人報考原民公職，投身公共服務領域並返鄉為族人服務、傳承文化，讓原住民文化永遠歷久彌新。

▲115年度苗栗縣原住民部落大學開學典禮。

今天的記者會首先由原住民族組成的舞蹈團帶來表演，接著來賓跟著舞者一起「做早操」，彷彿回到學生時代。包括苗栗縣長鍾東錦、國立中興大學校長詹富智及多位學校教職員、國立聯合大學校長侯帝光、育達科大代表、縣議員楊文昌、劉美蘭、議會機要秘書李文星、南庄鄉長羅春蓮、縣府原民處處長盧曉鈴、社區大學講師及合作單位等一起出席典禮。

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▲115年度苗栗縣原住民部落大學開學典禮。

處長盧曉鈴指出，苗縣原住民族部落大學本年度開設研習類30班，學程類1班、大師講堂4場次、耆睿學院4場次，由協會、學校、工作室、部落共同打造，課程內容有傳統工藝、編織、器樂、健康促進、專業技職、美食研發及民族植物研究等。除招收族人外，也保留五分之一的名額給一般社會大眾，歡迎大家踴躍報名參與。

另外，隨著社會經濟發展，苗縣原住民人口結構轉變，據統計縣內原住民總人口已達1萬2,729人，其中都會區原住民6,495人，首度超越原鄉地區的6,234人。為因應人口移動後的文化傳承需求，苗栗部落大學今年度正式啟動「雙軌世代發展策略」，強化學術支持體系。

典禮上鍾東錦與中興大學、聯合大學校長簽署合作備忘錄，以打造產學合作模式，並將頂尖大學的文化研究能力、人才培育經驗導入部落，讓課程更多元，更有深度與學理支撐，提升苗栗原住民族終身教育水準。

縣長鍾東錦表示，很高興能跟中興大學、聯合大學簽定備忘錄，在原住民文化傳承上共同合作、一起努力。他說，文化的傳承除了族人外，政府也有不可推卸的責任，聽到中興大學詹校長方才宣布預計明年開始設立原住民學院，目的是要鼓勵年輕的學子學習原住民文化，還有為考原民特考而準備，他會責成教育處研商，明年起只要是設籍在苗栗的應屆學生考上興大的原住民學院，就頒發獎學金，鼓勵學子到興大學習。也盼族人在學有所成後報考公職，他指出縣內原住民的公務人員人數長期不足，希望更多原民鄉親能回鄉服務、傳承文化。最後他也感謝各位講師的貢獻，在大家的努力下，原住民的文化一定可以永遠歷久彌新。