苗栗原鄉嘉年華 體驗最純粹原鄉風情

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為原鄉之美喝采苗栗原鄉嘉年華活動記者會，說明九月五日苗栗原鄉嘉年華行銷活動內容。（記者江乾松攝）

▲為原鄉之美喝采苗栗原鄉嘉年華活動記者會，說明九月五日苗栗原鄉嘉年華行銷活動內容。（記者江乾松攝）

為推廣苗栗原鄉文化及在地特色產業，苗栗縣政府將於一一五年九月五日在臺中草悟道舉行盛大的「苗栗原鄉嘉年華～High Fun 苗栗 Chill 起來」行銷展售活動，此次活動將透過多樣且豐富的內容，將苗栗原鄉的文化魅力、特色商品及觀光亮點帶入都市的核心，九日在記者會中邀請民眾一同感受原鄉的熱情與活力。

九日在縣府舉辦苗栗原鄉嘉年華活動行前記者會暨苗栗原鄉競賽頒獎，副縣長邱俐俐與行政院中部辦公室副執行長李貴富、立委邱鎮軍特助、議長機要秘書李文星、縣議員孫素娥、劉美蘭、楊文昌、禹耀東、苗栗農改場副場長鍾國雄、原民處副處長陳世省及原鄉業者等一起參加活動。

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副縣長邱俐俐表示，活動特別結合「苗栗原鄉好禮LOGO設計競賽」及「苗栗原鄉部落段木香菇評鑑競賽」舉辦頒獎典禮，表揚優秀創作者與在地農產職人，其中LOGO設計競賽吸引來自全臺的設計高手參與，透過創新設計展現苗栗原鄉品牌形象與文化意義，未來得獎作品將廣泛應用於原鄉品牌推廣及行銷宣傳，強化苗栗原鄉的識別度與品牌價值；而段木香菇評鑑競賽則邀集在地菇農參與評比，展現苗栗原鄉優質段木香菇栽培成果與特色，藉由公開表揚優秀農友，鼓勵其提升農產品質與市場競爭力，也讓更多民眾認識苗栗原鄉農業的用心與實力。

副縣長邱俐俐指出，為了讓更多民眾認識苗栗原鄉地區的獨特風貌，苗栗縣政府近年積極推動各項輔導計畫，透過產業輔導、文化推廣、觀光行銷及品牌建立等多元方式，逐步累積部落發展量能，並持續提升苗栗原鄉在特色產業、生態旅遊、工藝文化及部落觀光等面向的整體發展；今年特別規劃於九月五日在臺中草悟道盛大舉辦「苗栗原鄉嘉年華～High Fun 苗栗 chill 起來」行銷推廣活動，希望藉由臺中重要的藝文休憩場域與人潮聚集地的優勢，讓更多來自全國各地的朋友深入瞭解苗栗原鄉部落的魅力與特色。

苗栗縣政府強調，透過跨縣市舉辦行銷展售活動，不僅拓展原鄉產業的銷售通路，亦能提升品牌能見度，促進文化交流與觀光發展，誠摯邀請來自全國各地的民眾於九月五日蒞臨草悟道，一同「High Fun苗栗Chill起來」，體驗最純粹道地的原鄉風情。