苗栗原鄉嘉年華 體驗最純粹原鄉風情
▲為原鄉之美喝采苗栗原鄉嘉年華活動記者會，說明九月五日苗栗原鄉嘉年華行銷活動內容。（記者江乾松攝）
為推廣苗栗原鄉文化及在地特色產業，苗栗縣政府將於一一五年九月五日在臺中草悟道舉行盛大的「苗栗原鄉嘉年華～High Fun 苗栗 Chill 起來」行銷展售活動，此次活動將透過多樣且豐富的內容，將苗栗原鄉的文化魅力、特色商品及觀光亮點帶入都市的核心，九日在記者會中邀請民眾一同感受原鄉的熱情與活力。
九日在縣府舉辦苗栗原鄉嘉年華活動行前記者會暨苗栗原鄉競賽頒獎，副縣長邱俐俐與行政院中部辦公室副執行長李貴富、立委邱鎮軍特助、議長機要秘書李文星、縣議員孫素娥、劉美蘭、楊文昌、禹耀東、苗栗農改場副場長鍾國雄、原民處副處長陳世省及原鄉業者等一起參加活動。
副縣長邱俐俐表示，活動特別結合「苗栗原鄉好禮LOGO設計競賽」及「苗栗原鄉部落段木香菇評鑑競賽」舉辦頒獎典禮，表揚優秀創作者與在地農產職人，其中LOGO設計競賽吸引來自全臺的設計高手參與，透過創新設計展現苗栗原鄉品牌形象與文化意義，未來得獎作品將廣泛應用於原鄉品牌推廣及行銷宣傳，強化苗栗原鄉的識別度與品牌價值；而段木香菇評鑑競賽則邀集在地菇農參與評比，展現苗栗原鄉優質段木香菇栽培成果與特色，藉由公開表揚優秀農友，鼓勵其提升農產品質與市場競爭力，也讓更多民眾認識苗栗原鄉農業的用心與實力。
副縣長邱俐俐指出，為了讓更多民眾認識苗栗原鄉地區的獨特風貌，苗栗縣政府近年積極推動各項輔導計畫，透過產業輔導、文化推廣、觀光行銷及品牌建立等多元方式，逐步累積部落發展量能，並持續提升苗栗原鄉在特色產業、生態旅遊、工藝文化及部落觀光等面向的整體發展；今年特別規劃於九月五日在臺中草悟道盛大舉辦「苗栗原鄉嘉年華～High Fun 苗栗 chill 起來」行銷推廣活動，希望藉由臺中重要的藝文休憩場域與人潮聚集地的優勢，讓更多來自全國各地的朋友深入瞭解苗栗原鄉部落的魅力與特色。
苗栗縣政府強調，透過跨縣市舉辦行銷展售活動，不僅拓展原鄉產業的銷售通路，亦能提升品牌能見度，促進文化交流與觀光發展，誠摯邀請來自全國各地的民眾於九月五日蒞臨草悟道，一同「High Fun苗栗Chill起來」，體驗最純粹道地的原鄉風情。
其他人也在看
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
傅子純牙痛竟是血癌！過來人沈玉琳揭病程 父親淚曝「過世前2天」通話
【緯來新聞網】八點檔男星傅子純7日因急性血癌病逝，震撼演藝圈。他在過世前2天，還打電話和父親聊天，當
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
美麥當勞員工遭同事迎面潑滾油 全身灼傷、命懸加護病房
(記者周德瑄／綜合報導）美國加州尤巴城1家麥當勞發生震驚當地的暴力事件。1名年僅20歲、才剛訂婚的男員工雅各布 […]
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
吵架先別惹！3星座女堪稱「冷戰天花板」！天蠍氣場直接壓制，「這位」越不理你、越讓另一半先低頭
有些女生一吵架就忍不住想把話講清楚，甚至巴不得當天就和好；但也有一種人，一旦進入冷戰模式，是真的可以安靜到讓你開始懷疑人生。她們不是不在乎，也不是沒有情緒，而是太清楚感情裡誰先亂、誰就容易輸。與其苦苦
2026下半年財運大爆發！「這3生肖」迎火馬年黃金期，第一名正財偏財雙贏
隨著時間即將邁入2026年下半年，今年的流年歲次為「丙午」，也就是俗稱的「紅馬年」或「火馬年」。在命理學中，丙五行屬火，午的生肖屬馬、五行同樣屬火，這是一個火氣極旺、能量奔騰且充滿變動與生機的年分。
23年餐廳突宣布歇業！「古錐師」鬆口心聲 「下一步動向」曝光
有著「古錐師」稱號的名廚郭主義，近幾年活躍於料理節目，同時也是《型男大主廚》的固定班底，深受觀眾喜愛，而他先前雖然宣布經營23年的餐廳歇業，但他強調並非是退休，未來規劃也曝光了。蔡佩伶報導
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
方志友3個月減肥10公斤、甩開32%高體脂！「不挨餓、多元運動」4個健康瘦身秘訣公開
方志友減肥方法：晚餐的黃金法則與戒除致胖地雷 減肥期間，晚餐的安排至關重要。方志友將晚餐時間提前至傍晚6點前結束，並以熱量相對較低的「蔬菜豆腐湯」為主食，湯底加入番茄、洋蔥及當季蔬菜，讓身體有更充足的時間消化代謝。此外，許多女生明明不重卻看起來顯胖，關...
扯！為慶祝生日竟放生14袋蛇 當地村民嚇壞
綜合陸媒報導，疑似放生者於5月初發布的一部影片顯示，地上至少放著14袋大小不同的蛇類，並稱「今年過了一個不一樣的生日」，據了解，該帳號過去也多次分享放生魚類及蛇類的影片。當地村民表示村裡之前鮮少遇見蛇，自從去年冬天開始附近出現蛇類的情況明顯增加，56歲陳姓男子...
現金逾4億當江蕙、周董鄰居！房價只輸旋轉豪宅 「信義聯勤」再現2交易
豪砸4億現金當江蕙、周董鄰居！因江蕙及周杰倫聞名的台北大安區豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」出現2筆新交易，2自然人分別買下25、26樓，總價皆破4億，且單價也分別高達285.7、283.6萬元，為近一年，單價僅次特殊豪宅「陶朱隱園」的房市交易。（陳韋帆）
吃錯害膠原蛋白全黏住！醫揭「4食物」助抗老 飯後抖腳也有用
許多人想要永保青春，甚至不惜花大錢做醫美，但其實飲食與生活習慣更為重要。減重醫師蕭捷健指出，當血糖一旦飆高，多餘的糖會黏住膠原蛋白，進而產生糖化終產物，導致皮膚鬆垮、暗沉發黃。他也分享4個避免血糖劇烈波動的方法，並建議多攝取4類富含亞精胺的食物，例如毛豆。
新竹氣爆奪2命！便當店「瓦斯未列管、無強制保險」受災戶求償恐碰壁
新竹市東區今（9）日凌晨驚傳瓦斯氣爆事件，共波及周圍8戶鄰居，造成一對老夫妻遭磚瓦重壓死亡。對此外界質疑，氣爆的便當店瓦斯儲存量是否符合法官，及店家若無強制投保高額公共意外險，受災鄰居未來恐求償無門。據了解，該便當店屬於小型餐飲場所，使用液化石油氣串接量未達列管標準，而依現行法規並未強制規定投保公共意外責任險，需由業者自主投保。
肚子瘦了臉卻老5歲？避免恐怖「減重臉」醫生提醒：瘦太快、蛋白質吃不夠都是原因
粉專發文解釋，臉部脂肪流失是減重必然伴隨的全身性副作用！因為當皮下脂肪減少，原本被撐起的肌膚就會像洩氣氣球般失去支撐，對熟齡族群來說，更會加速老化進程。第一道防線是「控制減重速度」每週體重若掉超過1公斤，臉部脂肪會產生斷崖式下降，讓皮膚筋膜層來不及適應內部...
殘疾貓「反客為主」超調皮！飼主無奈：不小心寵成小霸王
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 最近一名飼主分享自家貓咪令人哭笑不得的行為，在網路上引發廣泛關注，這隻原本因外 …
流量婆媳1／小Call揪婆婆拍片創「百萬流量」！公開毛遂自薦搶商機
小Call在文中坦言：「現在大家都很少看電視了，所以我想要來脆上宣傳我自己。」她透露，近期與婆婆毛毛姐嘗試了許多家庭與婆媳相處的影片創作，成功在網路上凝聚了一群女性觀眾。雖然流量表現不錯，但看著合作信箱，讓她忍不住發問：「廠商爸爸媽媽是不是還沒看到我們？」事...
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來