苗栗原鄉嘉年華9月登場 草悟道盛大行銷原民文化

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苗栗縣政府將於九月五日在臺中草悟道舉行盛大的「苗栗原鄉嘉年華～High Fun 苗栗 Chill 起來」行銷展售活動，縣府九日舉辦苗栗原鄉嘉年華活動行前記者會暨苗栗原鄉競賽頒獎。

（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

為推廣苗栗原鄉文化及在地特色產業，苗栗縣政府將於九月五日在臺中草悟道舉行盛大的「苗栗原鄉嘉年華～High Fun 苗栗 Chill 起來」行銷展售活動，縣府九日舉辦苗栗原鄉嘉年華活動行前記者會暨苗栗原鄉競賽頒獎，邀請民眾一同感受原鄉的熱情與活力。

苗栗縣政府表示，這次活動延續去年備受好評的嘉年華形式，並全面升級規劃內容，精心優化六大主軸特色，結合文化展演．互動體驗與行銷推廣等主題，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中深入瞭解苗栗原鄉，活動中透過多樣且豐富的內容，將苗栗原鄉的文化魅力、特色商品及觀光亮點帶入都市的核心。

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九日記者會特別結合「苗栗原鄉好禮LOGO設計競賽」及「苗栗原鄉部落段木香菇評鑑競賽」舉辦頒獎典禮，表揚優秀創作者與在地農產職人，未來得獎作品將廣泛應用於原鄉品牌推廣及行銷宣傳，強化苗栗原鄉的識別度與品牌價值。

副縣長邱俐俐指出，為了讓更多民眾認識苗栗原鄉地區的獨特風貌，苗栗縣政府今年特別規劃於九月五日在臺中草悟道盛大舉辦「苗栗原鄉嘉年華～High Fun 苗栗 chill 起來」行銷推廣活動，希望藉由臺中重要的藝文休憩場域與人潮聚集地的優勢，讓更多來自全國各地的朋友深入瞭解苗栗原鄉部落的魅力與特色。

苗栗縣政府強調，透過跨縣市舉辦行銷展售活動，不僅拓展原鄉產業的銷售通路，亦能提升品牌能見度，促進文化交流與觀光發展。