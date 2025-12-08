苗栗台三線同路口大型重機1小時連2撞 警車倒車不慎釀禍
【記者鮮明／苗栗報導】苗栗縣獅潭鄉台三線119.5公里處昨（7日）發生2起大型重機事故，第1起為楊姓騎士疑壓到貓眼石失控自撞民宅，造成楊男骨折送醫；1個小時後，1輛大湖分局警車在同一地點倒車時不慎碰撞由農路駛出的大型重機，所幸騎士未受傷。兩起事故均無人酒駕，詳細事故原因有待調查釐清。
警方調查，昨天上午8時21分，楊姓男子（45歲）駕駛大型重機沿苗栗縣獅潭鄉台三線由北往南行駛於內側車道，行經119.5公里處前，疑壓到貓眼石致車輛失控駛出車道，自撞住戶大門及石墩，造成楊男右手脫臼及鎖骨骨折，住戶大門毀損，駕駛意識清楚無大礙，由警消人員送醫治療。
不料，這起事故才剛處理完，上午9時24分，大湖警分局1名蕭姓員警在同一地點執勤，在農路口附近欲將警車停放適當位置，倒車時不慎碰撞1輛由農路駛出的大型重機，所幸騎士朱姓男子（48歲）未受傷。
兩起事故駕駛人經酒測均無酒精反應，詳細事故原因尚待調查釐清。大湖警分局呼籲，用路人駕駛車輛須注意路況、保持專注與安全距離，尤其行經本轄台三線路段，務必遵守交通安全規則切勿違規，更須格外注意路況及視線死角，避免事故發生，維護用路人安全。
